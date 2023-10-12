Россиянам рассказали, стоит ли начать закупаться долларами Аналитик Антонов: у россиян еще будет шанс купить валюту по более низкому курсу

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До выборов президента власти будут стараться любыми способами стабилизировать курс рубля, заявил NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Вчерашний указ Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами может оказаться не единственной мерой по ужесточению валютного контроля, отметил эксперт, поэтому у россиян еще будет возможность купить валюту по более низким ценам.

Скорее всего, это не последняя мера валютного регулирования. Перед выборами власти будут стремиться любыми способами стабилизировать курс рубля, поэтому можно ожидать дальнейшего ужесточения контроля. Так что еще будет возможность купить валюту по более низким ценам. Если очень-очень хочется купить валюту недружественных стран, — сказал Антонов.

Таким образом, в ближайшее время можно ожидать некоторой стабилизации ситуации на валютном рынке и укрепления рубля, добавил эксперт. Однако в долгосрочной перспективе потребуются более системные меры для устойчивого укрепления российской валюты, считает он.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже частью экспортеров выручки в иностранной валюте, получаемой по внешнеторговым контрактам. В Центробанке России заявили, что обязательная продажа валютной выручки изменит ситуацию с ликвидностью (наличием долларов, евро и юаней) на рынке в лучшую сторону.

Предполагается, что введение требования к крупным компаниям-экспортерам даст возможность сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов. В конечном счете все это приведет к росту отечественной валюты, уверены в ЦБ. Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман допустил укрепление российской валюты до 95 рублей за доллар «в ближайшие недели и месяцы».