Россиянам рассказали, когда рубль снова начнет падать Эксперт Сидоров: рубль может начать падать после президентских выборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль может начать падать весной 2024 года, после мартовских выборов президента России, заявил NEWS.ru основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Он отметил, что после голосования власти и компании-экспортеры перестанут тратить большие средства на поддержание курса рубля. Сейчас они распродают на Московской Бирже доллары, евро и юани, чтобы обеспечить рынок достаточным объемом иностранной валюты, говорит Сидоров, но потом Россия может вновь столкнуться с дефицитом американских и европейских денег.

Вплоть до весны я ожидаю дальнейшего укрепления рубля — он может стабилизироваться в коридоре 85–92 рублей за доллар и 93–95 рублей за евро. Но к лету следующего года может произойти очередной отрицательный рост курса рубля. Причина — до выборов президента власти и экспортеры будут продавать много долларов и другой иностранной валюты на бирже (чтобы сбить высокие курсы доллара и евро, которые сложились из-за дефицита этих валют в России. — NEWS.ru.). Но после выборов они постепенно прекратят это делать, — сказал Сидоров.

Он также отметил, что дальнейшее небольшое укрепление рубля к доллару вряд ли сможет снизить цены в России. Сидоров пояснил: далеко не все товары привозятся из-за рубежа — многие уже производятся только в нашей стране и слабо зависят от курса доллара. В свою очередь импортеры, которые доставляют иностранную продукцию в Россию, будут закладываться на новое ослабление рубля весной следующего года.

На торгах на МосБирже в среду курс американской валюты упал ниже 90 рублей, а в моменте опускался ниже 89 рублей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85–90 рублей за доллар и он вряд ли сильно поменяется. По его словам, такой показатель является справедливым и достижимым курсом. По мнению других экспертов, на стороне рубля пока будут играть повышение ключевой ставки ЦБ до 15% и обязательства по продаже валютной выручки со стороны экспортеров. Дополнительным положительным фактором для российской валюты является рост цены на нефть.