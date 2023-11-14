Какой сейчас курс доллара в России: что будет с рублем, мнение экспертов Курс доллара на Московской Бирже опустился до 91 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на торгах Московской Биржи упал до 91 рубля впервые с 28 июля, свидетельствуют данные площадки. Что будет с российской валютой, каково мнение экспертов?

Что будет с рублем до конца ноября

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что поддерживающие российскую валюту такие факторы, как повышение ключевой ставки ЦБ до 15% и обязательства по продаже валютной выручки со стороны экспортеров, в ближайшее время будут оказывать положительную динамику на российскую валюту.

«Эти факторы уже к концу ноября могут привести к отступлению доллара к нижней границе диапазона 90–95 рублей, а при благоприятной конъюнктуре рынка энергоносителей до конца года американская валюта может уйти в диапазон 85–90 рублей», — отметил эксперт в комментарии «Свободной Прессе».

Зварич подчеркивает, что курс рубля зависит также от роста цен нефть, где в последнее время наблюдается серьезное снижение.

«Изменение тенденций на рынке энергоносителей и возвращение нефти марки выше $90 за баррель будет дополнительным поддерживающим фактором для рубля», — пояснил он.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что российская валюта к концу текущего месяца может опуститься к отметке 90 рублей за доллар.

«В текущие объемы реализуемой компаниями выручки могут транслироваться высокие цены на нефть, которые наблюдались в сентябре — октябре. В ближайшее время доллар может стоить 91–92,5 рубля, а ближе к 90 рублям — к концу ноября, когда компании начнут продавать дополнительные объемы валюты для осуществления рублевых налоговых платежей», — сообщил он.

Укрепится ли рубль к концу года

По мнению кандидата экономических наук финансового эксперта Владимира Григорьева, указ президента России Владимира Путина об ограничении валютной выручки экспортерам спровоцировал движение курса доллара и евро вниз. Аналитик считает, что до конца года курс будет 90 рублей за доллар и 96–97 рублей за евро.

«Есть вероятность, что доллар и евро уйдут ниже, но для этого нужно время, потому что валютные ограничения были введены не так давно, и понятно, они не могут по большинству субъектов быть реализованы сразу. Компания не всегда сразу получает валютную выручку, она может продать сегодня и дать покупателю 90 дней, то есть деньги окажутся в стране только в феврале», — пояснил Григорьев в беседе с изданием Lenta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также назвал продажу валютной выручки ключевым фактором укрепления курса рубля.

«Дополнительную поддержку до 30 октября рублю оказывал октябрьский налоговый период, когда все экспортеры продавали валюту для расчетов с бюджетом. В октябре были повышенные нефтегазовые налоги. Их обеспечили высокие нефтяные цены и выплаты квартального налога на добавленный доход», — отметил он.

По словам аналитика, в базовом сценарии доллар до конца года, предположительно, будет стоить 90–100 рублей, евро — 97–102 рубля.

«Экспортеры в начале месяца, вероятно, будут менее активно продавать валюту. Напротив, импортеры могут активизировать покупку валюты по выгодному курсу для ввоза товаров на новогодние праздники и распродажи», — резюмировал Васильев, сообщает «Газета.Ru».

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