Яйца, рыба, икра, помидоры: какие продукты подорожают и подешевеют в России В ВАРПЭ заявили, что себестоимость рыбы в России может увеличиться на 26%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила, что в России в ближайшее время может подорожать рыба, сообщает РИА Новости. Что об этом известно, какие продукты еще изменятся в цене?

Почему рыба может подорожать

ВАРПЭ обратилась в Минсельхоз РФ, попросив ведомство освободить судовое горючее от нового налога на вывоз топлива из России с 20 000 до 50 000 рублей за тонну. В ассоциации рыбопромышленников пояснили, что суда, занимающиеся ловлей рыбы, в рейсе заправляются прямо на ходу, поскольку топливо подвозят к кораблю в основном в водах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны, которые не относятся к таможенной территории. Введенная пошлина сделала заправку дороже на 50 000 рублей за тонну, что невыгодно для рыболовов.

«По оценкам ВАРПЭ, из-за новой пошлины доля топлива в себестоимости увеличится с 30% до 44%, а общие расходы повысятся на 26%. Причем сильнее всего это скажется на социально значимой и наименее рентабельной рыбе: сельди, сардине, иваси, путассу и мойве», — говорится в публикации РИА Новости.

Какие продукты подорожали в России

По данным петербургского отделения Росстата, в октябре цены на томаты в Санкт-Петербурге выросли более чем на 22%, это быстрее, чем у любой другой категории массовых товаров. Также отмечается, что из продовольственных товаров быстрее всего выросли в цене яйца (4%), свинина (5,2%), куриное мясо (7,4%) и окорочка (4,7%), а также растворимый кофе (3,3%), а кроме того, чеснок (9,6%) и бананы (3,5%).

При этом, по информации Росстата, в России цены на помидоры растут еще быстрее, чем в Северной столице. В октябре 2023 года индекс цен по РФ вырос на 31,1%, в полтора раза быстрее.

«Помидоры в 12 субъектах Российской Федерации подорожали на 2,8–20,0%, в 42 субъектах — на 20,1–40,0%, в 30 субъектах — на 40,1–71,2%», — указывает Росстат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авторы Telegram-канала SHOT, ссылаясь на источники в торговой сфере, заявили, что детские сладкие подарки на Новый год подорожали в среднем на 20% из-за роста цен на шоколад.

«Причины подорожания — рост стоимости сырья и логистических издержек, курс валют, повышение ставок по кредитам», — рассказала Shot финансовый эксперт Ольга Лебединская.

Какие продукты могут подешеветь

11 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что в России почти на 140 рублей подешевела развесная красная икра.

«К началу ноября вылов тихоокеанских рыб семейства лососевых на Дальнем Востоке превысил 608 тысяч тонн, что в 2,2 раза выше показателя 2022 года. Благодаря этому объем производства красной икры увеличился, что заметно повлияло на снижение цен. Специализированные магазины первыми отреагировали на изменение оптовых цен и снизили стоимость в среднем на 20%», — рассказали в Росрыболовстве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Mash, отечественный алкоголь может подешеветь на 5–10% ближе к Новому году, поскольку в отрасли нет никакого дефицита. При этом ожидаются скидки на большую часть продукции российского производства. Однако импортного алкоголя это не касается — распродаж не будет.

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