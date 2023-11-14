«Съела экономику»: военкор описал влияние Украины на бюджет Европы и США Котенок: Украина со своими финансовыми нуждами «съела» западную экономику

Фото: МО Украины

Украина со своими финансовыми нуждами фактически «съела» экономику стран Европы и США, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, Запад выделил ей на начало 2023 года $150,8 млрд и потратил столько денег, сколько хватило бы на два «плана Маршалла».

На Украину «цивилизованный» мир уже потратил столько денег, что их хватило бы на два «плана Маршалла». <...> Фактически режим Зеленского съел западную экономику, сожрал ассигнования, — написал Котенок.

Ранее старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар сообщил, что экономика Германии серьезно пострадала после начала украинского конфликта. По его словам, по ФРГ был нанесен «тройной удар», страну ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и жесткая конкуренция с Китаем.

До этого американский телеведущий Такер Карлсон рассказал о встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Во время беседы, которая проходила в сербском посольстве в Будапеште, Вучич выразил свои мысли о разрушительных последствиях конфликта на Украине для европейской экономики. Он считает, что подрыв газопровода «Северный поток» серьезно ударил по Германии, которая является ведущей экономикой Европы. По его мнению, за этим либо напрямую, либо косвенно стоит администрация президента США Джо Байдена.