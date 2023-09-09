В США рассказали о «тройном ударе» по экономике Германии WSJ: экономику ФРГ ослабили дорогая энергия, конкуренция и проблемы на рынке

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Экономика Германии серьезно пострадала после начала украинского конфликта, заявил в беседе с изданием Wall Street Journal старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар. По его словам, по ФРГ был нанесен «тройной удар», страну ослабили дорогая энергия, проблемы на рынке и жесткая конкуренция с Китаем.

Существует тройной удар: более высокие цены на энергоносители, глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок, — заявил специалист.

Тордуар подчеркнул, что зависимость ФРГ от экспорта как стимула экономического роста сделала страну уязвимой перед глобальным замедлением спроса на товары. Кроме этого, на ситуации в экономике сказывается и продолжающийся рост инфляции.

Ранее глава Института экономических исследований Ганс Вернер Зинн сообщил, что немецкая промышленность переживает серьезный кризис на фоне решения властей Германии продемонстрировать способность сократить зависимость от российского газа. Специалист подчеркнул, что прежде власти ФРГ решили сделать ставку на возобновляемые источники энергии, попутно сократив зависимость от российского газа. Из-за растущих цен на энергоносители крупнейшая экономика Европы переживает опасный спад производства.