В Германии не заметили, как угодили в экономическую ловушку для России CNBC: отказ от российского газа спровоцировал спад производства в Германии

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Немецкая промышленность переживает серьезный кризис на фоне того, как власти Германии решили продемонстрировать способность сократить зависимость от газа из России, сообщил глава Института экономических исследований Ганс Вернер Зинн. По его словам, которые приводит CNBC, Берлин так стремился загнать Москву в ловушку, что сам стал жертвой собственной авантюры.

В нынешней политике Германии немного не хватает прагматизма, — посетовал эксперт.

Он напомнил, что прежде власти ФРГ решили сделать ставку на возобновляемые источники энергии, попутно сократив зависимость от российского газа. Однако задумка оказалась чересчур оптимистичной, признал Зинн. Так, из-за растущих цен на энергоносители крупнейшая экономика Европы переживает опасный спад производства. По прогнозам, в обозримом будущем Германия может потерять до 3% промышленных мощностей, так как компании предпочитают размещать заводы в странах с более дешевым газом и электроэнергией. Таковыми, к примеру, считаются США и Саудовская Аравия.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что приобретать у России газ неприятно с моральной точки зрения, но избежать этого в настоящее время нельзя. По его словам, австрийский концерн OMV заключил с «Газпромом» контракты до 2040 года. Их одностороннее расторжение может дорого обойтись Австрии, заметил политик.