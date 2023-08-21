Вучич дал интервью Такеру Карлсону и заявил о «раздавленной» экономике ЕС

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Известный американский телеведущий Такер Карлсон рассказал в Twitter (X) о встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Во время беседы, которая проходила в сербском посольстве в Будапеште, Вучич выразил свои мысли о разрушительных последствиях конфликта на Украине для европейской экономики.

Одним из ключевых моментов разговора было утверждение, что война НАТО против России на Украине наносит ущерб европейской экономике, — написал Карлсон.

По его словам, подрыв газопровода «Северный поток» серьезно ударил по Германии — ведущей экономике Европы. Он считает, что за этим стоит либо напрямую, либо косвенно администрация президента США Джо Байдена.

Последствия этого конфликта, в котором страна — член НАТО фактически атакует другую страну НАТО, ощущаются по всей Европе. Это полный абсурд. Эта война никому не приносит пользы, за исключением возможно России в долгосрочной перспективе, и укрепляет страны за пределами Европы — страны Персидского залива, Китай, Турцию, — отметил журналист.

Ранее Вучич выразил опасение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может привести к обострению ситуации в Косово. Он призвал граждан «беречь себя и остерегаться».