В Госдуме решили запретить «наливайки» в многоквартирных домах Володин: в Госдуму внесен проект о запрете «наливаек» в многоквартирных домах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект о праве субъектов России на запрет «наливаек» в многоквартирных домах, он будет рассмотрен в приоритетном порядке, сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он пояснил, что согласно проведенному ранее опросу, 79% опрошенных высказались за запрет на продажу алкоголя в «наливайках» в ночное время.

Предлагается закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах, — написал Володин.

Этот законопроект инициировала группа депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер палаты парламента Александр Жуков. Инициатива была размещена в базе законодательной деятельности Госдумы 13 ноября. Проект предусматривает внесение коррективов в федеральный закон 171-ФЗ.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий продажу алкоголя на летних верандах ресторанов и кафе. Документ был внесен на рассмотрение председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным.

В ноябре кабмин внес в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить продажу алкоголя в магазинах duty free на внутренних рейсах в российских аэропортах. Сейчас алкоголь продают только в магазинах duty free в зонах ожидания международных рейсов, а также в местах общепита аэропортов.