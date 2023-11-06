Правда ли, что в РФ будут продавать алкоголь в аэропортах, зачем это нужно Кабмин РФ предложил разрешить продажу алкоголя на внутренних рейсах

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить продажу алкоголя в магазинах duty free на внутренних рейсах в российских аэропортах. Какие известны подробности?

Что известно о продаже алкоголя на внутренних рейсах

В случае принятия закона алкоголь будут продавать в залах ожидания вылетов для внутренних рейсов без наценки, которую создают таможенные пошлины. Соответствующую меру поддержки аэропортов предполагают ввести на фоне падения выручки в период пандемии коронавируса и ввода санкций.

Согласно документу, разрешить продажу алкоголя на внутренних рейсах планируется временно — до 30 июня 2026 года. В магазинах будет представлена отечественная и иностранная продукция. Последнюю отметят специальными федеральными марками, которые подтверждают легальность оборота в стране.

Законопроект разрешает продажу спиртного владельцам магазинов беспошлинной торговли (МБТ) в залах ожидания внутренних вылетов, а также в залах выдачи багажа прилетов внутренних воздушных перевозок пассажиров и в залах выдачи багажа, находящихся в зонах транспортной безопасности международных аэропортов РФ.

Подготовка соответствующего законопроекта шла с мая этого года. Тогда Министерство финансов сообщило, что поправки будут внесены в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Где сейчас разрешена продажа алкоголя в аэропортах

В настоящий момент алкоголь продается в магазинах duty free, расположенных в залах ожидания международных авиарейсов, а также в местах общепита аэропортов.

Зампред комитета СФ по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин позитивно оценил инициативу разрешить продажу алкоголя на внутренних рейсах, обратив внимание, что в duty free всегда продается качественная продукция.

«В магазинах duty free всегда продается качественный, сертифицированный алкоголь, что на фоне 30% контрафакта в этой сфере делает такие точки привлекательными. И уж точно лучше, чтобы граждане покупали спиртное там, чем в рюмочных на первых этажах жилых домов», — заметил он «СенатИнформ».

Рябухин не считает, что нововведение приведет к увеличению числа авиадебоширов.

Опасно ли употреблять алкоголь перед и во время полета

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков заявил, что употребление алкоголя не сильно влияет на организм человека во время полета. Врач напомнил, что спиртные напитки могут спровоцировать обезвоживание организма, однако эту проблему можно решить питьем чистой воды.

«Алкоголь во время полета в ограниченных количествах не сильно влияет на организм. Современные разговоры про вред спиртных напитков в самолете больше миф, чем правда. По крайней мере, нет никаких исследований, доказывающих особый вред алкоголя на высоте», — отметил Шестаков.

Главный врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга предупредил, что после употребления алкоголя у некоторых людей в полете может возникнуть паническая атака.

«Небольшие дозы алкоголя вызывают обезвоживание. Это может вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствие​​​. Человек, который находится под воздействием алкоголя и в стрессовой ситуации, может неадекватно себя проявить: могут быть панические атаки, неадекватное поведение», — сообщил врач.

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