На летних верандах кафе разрешат продавать крепкий алкоголь Госдума в первом чтении приняла законопроект о продаже алкоголя в летних кафе

Фото: Артем Соболев/News.ru

Государственная дума в первом чтении приняла проект закона, по которому разрешается продавать алкоголь на летних верандах ресторанов и кафе, пишет ТАСС. Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму депутатами во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным 29 июня.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина объяснила, что в настоящий момент распитие спиртных напитков на верандах запрещено. Однако часто представители заведений ссылаются на то, что веранды — одно целое с рестораном.

Но по факту все делают вид, что об этом или не знают, или ссылаются на то, что веранда — это одно целое с самим рестораном. Кстати сказать, в законопроекте четко прописано, например, что распитие алкоголя возможно только на верандах, которые являются частью ресторана или кафе, — отметила соавтор проекта.

По словам Школкиной, данный проект закроет пробел в законодательстве, при этом нет необходимости вводить дополнительные меры «как с точки зрения ограничения, так и с точки зрения поощрения распития алкогольных напитков».

Ранее представитель кабмина сообщил о возможности возобновления проверок компаний, которые специализируются на продаже алкоголя и табака. По его словам, Министерству экономического развития России поручено проработать этот вопрос.