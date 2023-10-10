Российских продавцов табака и алкоголя снова ожидают проверки «Ведомости»: запрет на проверки табачной и алкогольной продукции могут отменить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России рассматривается возможность возобновления проверок компаний, специализирующихся на продаже алкогольных и табачных товаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванного представителя кабмина. По его словам, Министерство экономического развития России получило поручение проработать этот вопрос.

Мораторий на проверки продавцов табачной и алкогольной продукции могут отменить. Правительство России поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, которые занимаются реализацией алкогольной и табачной продукции, — заявил представитель кабмина.

Эта инициатива пришла от депутата Государственной Думы Султана Хамзаева, который подчеркнул, что некачественные алкогольные и табачные товары могут нанести серьезный ущерб здоровью. В частности, он указал на случай массового отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр» в регионах Центральной России в июне. Хамзаев убежден, что восстановление проверок в отношении компаний, занимающихся продажей табака и спиртных напитков, является необходимой мерой.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ высказалось в поддержку инициативы о легализации онлайн-торговли алкогольными напитками. С соответствующей инициативой выступал и первый заместитель главы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.