Как Набиуллина спасла от краха экономику России, удержит ли она рубль Депутат Гаджиев: Набиуллина добилась успеха вместе с президентом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американское издание Politico составило список из 28 наиболее влиятельных людей в Европе. Их поделили на три категории — «деятели», «мечтатели» и «разрушители». На первом месте последней группы оказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина — за спасение экономики России от санкций. Чем главный банкир помог стране и получится ли добиться тех же результатов в следующем году, расскажет NEWS.ru.

Что написало Politico

Набиуллина стала «разрушителем № 1» в традиционном списке американского издания. Как пишут журналисты, пока Запад пытался отрезать Россию от мировых финансовых рынков и перекрыть ей доступ к деньгам и технологиям, необходимым ей для боевых действий на Украине, глава Центробанка РФ смогла парировать, стабилизировав экономику. «На данный момент эта тактика работает: МВФ недавно предсказал, что в этом году российская экономика вырастет на 2,2%, в феврале прогноз был гораздо скромнее — 0,7%», — отмечается в статье.

Составители рейтинга предположили, что впереди у Набиуллиной новые вызовы: ужесточение санкций, растущая инфляция, изменчивость сырьевых рынков и утечка мозгов. Как добавляет издание, часть экспертов критикуют главу ЦБ, так как повышение ключевой ставки слабо влияет на курс рубля.

Что сделала Набиуллина для экономики после начала СВО

После того как началась специальная военная операция на Украине, курс рубля на бирже и в обменниках устремился вниз. Многие эксперты ждали продолжения падения российской валюты и гиперинфляции. Западные страны начали принимать первые пакеты санкций и отказываться от торговли с РФ, что также грозило дефицитом иностранной долларов и евро. Вместе с рублем падали и акции российских компаний. Люди в панике снимали деньги со счетов, что угрожало банкам банкротством.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

28 февраля ЦБ отменил торги акциями на МосБирже и дал рынку «охладиться». В этот же день он повысил ключевую ставку до рекордных 20%, чем одновременно сделал рубль более дорогой валютой (так как кредиты в нем подорожали), а рублевые вклады — привлекательными. Это заставило часть людей не забирать, а, напротив, оставлять в банках деньги под большие проценты. В результате 1 июня 2022 года национальная валюта укрепилась до максимумов в 51,2 рубля за доллар.

Кто помог Центробанку

Безусловно, Набиуллина не боролась с проблемами в одиночку, и в том числе неожиданное укрепление рубля вместо его падения было следствием еще одной меры. 28 февраля Министерство финансов России обязало экспортеров продавать на бирже 80% своей выручки в иностранной валюте. Тем самым создав избыток долларов и евро на российском рынке вместо дефицита.

Именно поэтому курс доллара держался на отметке в 51–70 рублей вплоть до конца 2022 года. При этом правительство страны неоднократно указывало, что такой крепкий рубль России невыгоден, ведь нефть, газ и другие товары страна продает в долларах и евро, в результате бюджет получал меньше рублей от такой торговли.

Как оценивают роль Набиуллиной в России

Экономисты считают, что меры Центробанка и правительства помогли стране устоять перед санкциями в 2022 и 2023 годах. Бывший финансовый омбудсмен при Ассоциации российских банков Павел Медведев сказал NEWS.ru, что Набиуллина заслуживает похвалы, а ее политика абсолютно правильная, и она должна продолжать придерживаться такого курса, несмотря на негатив в ее адрес.

«Ее проклинают за ключевую ставку в 15%. Мол, как же так, это же ведет к повышению стоимости заимствованных средств и остановке развития экономики. А альтернатива какая? Позволить инфляции выскочить за 25%?» — сказал он.

Депутат Госдумы от «Единой России» Абдулхаким Гаджиев в беседе с NEWS.ru также подчеркнул, что власти добились успеха в командной работе правительства, Центробанка и президента России Владимира Путина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С членом ГД во многом согласилась и руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она отметила, что экстренные и скоординированные действия ЦБ и правительства помогли купировать последствия западных санкций.

«Как представляется, от Банка России в большей степени зависело сохранение максимально возможного в текущих условиях объема рыночного регулирования в экономике — это важно прежде всего с точки зрения стратегической перспективы», — отметила Беленькая в разговоре с NEWS.ru.

По ее мнению, российской экономике также помогли изменения в экспорте. Например, высокие мировые цены на нефть в сентябре и октябре 2023 года.

Получится ли у главы ЦБ и дальше защищать экономику

Следует отметить, что чем дольше длятся санкции, тем сложнее им противостоять. К примеру, после того как в конце 2022 года и в начале 2023-го Евросоюз и другие западные страны почти полностью отказались от нефти и нефтепродуктов из РФ, рубль вошел в длительную стадию падения. Ситуация ухудшилась после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня этого года. Тогда произошел новый виток падения рубля, которое удалось остановить совсем недавно, во многом благодаря секретному указу Владимира Путина о продаже валюты экспортерами.

Эксперты в беседе с NEWS.ru неоднократно утверждали: в укрепление рубля вкладываются огромные средства (для этого нужно буквально распродавать иностранную валюту не только экспортеров, но и Минфина с ЦБ). Они считают, что после президентских выборов, которые должны пройти 17 марта 2024 года, эти меры могут свернуть. В итоге доллар может вновь превысить 100 рублей («Ингосстрах — Инвестиции», к примеру, ждут больше 200 рублей за доллар уже в 2025 году).

Ольга Беленькая из «Финама» отмечает: меры по адаптации макроэкономической политики принимаются постоянно — взять ту же высокую ключевую ставку. По ее словам, сохраняют силу и проинфляционные факторы — на будущий год запланировано значительное увеличение госрасходов, опережающий рост регулируемых тарифов (в том числе на ЖКХ).

В то же время люди продолжают брать ипотеку по льготным программам, а бизнес — кредиты. На рынке труда сохраняется дефицит работников (а это означает необходимость поднимать им зарплаты). Все это — факторы, способствующие сохранению повышенных темпов инфляции, из-за чего ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку в декабре.

«Как ожидается, ограничения со стороны предложения (выпуск товаров будет сокращаться из-за дефицита кадров и проблем с обновлением производственных мощностей из-за санкций. — NEWS.ru.) и жесткая политика ЦБ (дорогие кредиты для населения и бизнеса. — NEWS.ru.) будут способствовать замедлению роста экономики в будущем году. Регулятор твердо намерен вернуть инфляцию к цели в 4% до конца 2024-го, но это пока вызывает сомнения», — говорит Беленькая.

Остаются в следующем году и риски для курса рубля, заключает аналитик.

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