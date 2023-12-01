Курс доллара на МосБирже превысил 90 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже впервые с 20 ноября превысил отметку в 90 рублей, сообщается на сайте площадки. Стоимость американской валюты выросла примерно на 0,62%. Курс евро вырос до 97,9 рубля, стоимость юаня также выросла и остановилась на отметке 12,56 рубля.

На открытии торгов стоимость американской валюты составила 89,37 рубля, после чего она начала демонстрировать скачки. Так, к 07:30 по московскому времени курс доллара упал до 89,18 рубля, а затем вырос до 89,37 рубля за полчаса. После достижения отметки в 90 рублей за $1 стоимость валюты вновь снизилась и составила 89,96 рубля.

Как сообщалось ранее, международные резервы России выросли до $587,5 млрд. По данным Центробанка РФ, данный показатель увеличился на $6,3 млрд, или на 1,1%, всего за неделю. Причиной роста резервов стала положительная переоценка, уточнили в пресс-службе финансового регулятора.

В свою очередь представители Росстата утверждают, что в России растет уровень инфляции. В период с 21 по 27 ноября она составила 0,33%, потребительские цены продемонстрировали рост на 1,13%. С начала года показатель роста потребительских цен составил 6,66%.