Международные резервы России выросли на $6,3 млрд за неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные резервы России выросли до $587,5 млрд, сообщили в пресс-службе Банка России. По данным финансового регулятора, за последнюю неделю данный показатель увеличился на $6,3 млрд, или на 1,1% в процентном соотношении. Это произошло в результате положительной переоценки, заявили в Центробанке.

Объем международных резервов по состоянию на 24 ноября составил 587,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 6,3 млрд долларов США, — говорится в сообщении.

Согласно данным, предоставленным на сайте Центробанка РФ, текущий финансовый объем международных резервов России приблизился к значению августа 2023 года. Тогда данный показатель составлял $589 млрд. Отмечается, что в сентябре международные резервы сократились до $581 млрд, а в октябре — до $569 млрд. Затем данный показатель начал расти, достигнув отметки в $576 млрд к началу ноября.

Как сообщалось ранее, жители России стали реже хранить валюту в банках. Согласно статистике Центробанка РФ, валютные депозиты сократились до $26,8 млрд. Это минимальный показатель с февраля 2008 года. Средства россиян на текущих счетах в банках также сократились — до $14,7 млрд.

Специалисты Росстата ранее заявили об ускорении темпов инфляции в России. По данным ведомства, с 21 по 27 ноября они ускорились до 0,33%. Потребительские цены продемонстрировали рост в 1,13%.