Эксперт: ОПЕК+ нанес удар по интересам США Эксперт Исламов: саудиты, россияне и другие участники ОПЕК+ сыграли против США

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Решение ОПЕК+ показало, что эти страны-члены организации готовы идти на снижение производства нефть ради более высоких цен на «черное золото», но это решение бьет по интересам США, заявил NEWS.ru эксперт нефтегазовой отрасли Шамиль Исламов. По его мнению, на поведение ОПЕК+ повлияла война в Палестине.

Даже страны, которые еще недавно были с США в хороших отношениях, изменили свою позицию — вероятно, из-за того, что Вашингтон поддержал кровопролитную войну Израиля, — сказал эксперт.

Как отметил Исламов, США для сдерживания инфляции очень нужна дешевая нефть, тем более в преддверии президентских выборов-2024. Но на данном этапе основное влияние на нефть оказывает состояние крупнейших экономик. Что касается попытки сокращать добычу, то она, безусловно, возымеет эффект, но он, как правило, носит краткосрочный характер и не приводит к значительному повышению цен.

У Вашингтона остались свои рычаги влияния — в виде смягчения санкций против других нефтяных стран, вроде Ирана и Венесуэлы. В целом, геополитические факторы будут влиять на цены, но в долгосрочной перспективе я ожидаю снижения цен на нефть — в связи с замедлением мировой экономики из-за цикла повышения процентных ставок, — убежден Исламов.

В четверг стало известно, что Саудовская Аравия сократит добычу нефти на один миллион баррелей в сутки. Также на 500 тысяч баррелей снизят суточную добычу нефти и остальные члены объединения, в том числе и Россия. Таких предварительных договоренностей ранее достигли участники ОПЕК+.

В начале ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия до конца года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки. Это поможет усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности нефтяных рынков.