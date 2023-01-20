Спор на Западе: отбросит ли Россию в 90-е? Bloomberg, Washington Times и Corriere della Sera разошлись в оценках влияния санкций на экономику РФ

Фото: Александр Катков/ТАСС

Спустя почти год с начала спецоперации на Украине западные аналитики пытаются оценить итоги введения беспрецедентного количества санкций против России. Американское агентство Bloomberg сравнивает нынешнюю ситуацию с «лихими девяностыми», благодаря которым в страну хлынули товары сомнительного качества и контрафакт. Падающий ВВП, по мнению агентства, замедлит экономику России. В то же время колумнисты американской Washington Times и итальянской Corriere della Sera считают, что при введении санкций Запад допустил ошибки, которые помогли России быстро стабилизировать экономику. В чем правда, разбирался NEWS.ru.

Что было сделано для замедления российской экономики

Обзоры о состоянии экономики России начали появляться в западной прессе в конце января — за месяц до годовщины с начала проведения специальной военной операции на Украине. Напомним, что Евросоюз отреагировал на это девятью пакетами индивидуальных и общеэкономических санкций. Часть запретов поддержали не входящие в ЕС страны: США, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Новая Зеландия.

В число особо крупных санкций вошли: отключение ряда российских банков от системы SWIFT (позволяла получать иностранную валюту и переводить активы за границу), заморозка 300 млрд долларов золотовалютных резервов, запрет на морские и сухопутные грузоперевозки, закрытие воздушного пространства и аэропортов для российских самолетов.

Ряд стран, включая почти весь Евросоюз, отказались закупать у России нефть, а с 5 февраля откажутся и от нефтепродуктов. До этого РФ потеряла значительную часть покупателей стали и железа, древесины, удобрений, морепродуктов и алкоголя.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы усилить негативное влияние на российскую экономику, ЕС запретил экспорт в Россию передовых технологий, оборудования для транспортной, энергетической, морской и других отраслей, предметов роскоши, а также военной техники и товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Кроме того, множество крупных брендов закрыли свой бизнес или ограничили деятельность в России. Это Intel, Johnson & Johnson, Heineken, Nestle, BMW, Toyota, Starbucks, McDonald’s, Coca-Cola, Netflix, Samsung, Microsoft, Airbnb, Nike, IKEA и многие другие.

Напомним также, что первые санкции против России ввели в 2013 году из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского (Запад связывал его гибель с разоблачением коррупции). С тех пор запреты налагались после присоединения Крыма и конфликта в ЛДНР, кибератак во время выборов в США, поддержки правительств Сирии и Венесуэлы, отравления российских оппозиционеров. Самые жесткие санкции из списка — «крымские» — впервые наложили запрет на экспорт и импорт товаров. Это привело к обвалу рубля и цен на нефть, спровоцировав экономический кризис. Часть ранее введенных санкций отменены, но большинство постоянно продлеваются и расширяются.

По данным технологической компании Castellum.AI, которая отслеживает санкции, Россия занимает первое место по объему введенных против нее запретов (13,6 тыс.). До 24 февраля список возглавлял Иран (3,6 тыс. санкций на тот момент и более 4 тыс. — сейчас).

Как Запад оценивает эффект от санкций год спустя

Американское агентство Bloomberg признает, что ограничения не привели к краху российской экономики. Однако нынешняя ситуация, по мнению аналитиков, напоминает 90-е, когда бизнесмены и потребители использовали нестандартные методы восполнения недостающих звеньев в цепочках поставок тех или иных товаров.

Российские власти создали условия для повторения этой ситуации, отменив запрет на параллельный импорт (ввоз брендовых товаров без согласия владельца через соседние страны) и закрыв глаза на явную эксплуатацию чужих товарных знаков. В итоге российский бизнес наладил поставки в страну предметов роскоши и техники и даже открыл аналоги западных компаний. Так, Gucci и Apple стали привозить из Казахстана, а Starbucks и Pizza Hut переименовались в Stars Coffee и Pizza H.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Продажа смартaонов Apple в торговом зале магазина бытовой техники и электроники

Помимо этого, россияне ищут новые маршруты для замены «запретных» товаров. Например, договариваются о поставках с китайскими заводами, которые производят аналогичную продукцию для западных стран. При этом некоторые сегменты рынка практически полностью заменяются китайскими товарами, пишет Bloomberg.

Несмотря на эти успехи, российская экономика показала спад и продолжит сокращаться, отмечает издание, «поскольку барьеры для торговли и потоков капитала душат конкуренцию и повышают неэффективность». Спад ВВП в конце 2022-го составил 2,7%, а по итогам этого года составит еще 2,5%, полагают аналитики Bloomberg.

Напомним: в 2021 году, согласно оценке Росстата, рост ВВП составлял 4,7%, это был самый значительный подъем с 2008 года, когда ВВП поднялся на 5,2%. На снижение экономика пошла с апреля 2022 года. После Нового года Всемирный банк (ВБ) посчитал, что за весь 2022-й снижение ВВП составило 3,5%, а в 2023 году оно продолжится еще на 3,3%. Минэкономразвития предварительно оценивает спад ВВП в 2022 году в 2,5%, а в 2023-м прогнозирует сокращение на уровне 0,8%. Центробанк считает, что в этом году спад может составить от 1% до 4%.

После начала СВО некоторые и российские, и западные аналитики предсказывали падение российского ВВП на 10–20%. Среди них был и возглавлявший на тот момент Счетную палату Алексей Кудрин, и Всемирный банк, позже скорректировавший прогноз. Обозреватель итальянского издания Corriere della Sera Федерико Рампини указывает, что предсказанного падения так и не произошло. Он намекнул, что Россия несильно пострадала в 2022 году из-за позднего введения нефтяного эмбарго. Однако он добавляет, что уже в декабре доход от продажи энергоносителей упал на 17%, а дальше ситуация может усложниться.

По мнению итальянского журналиста, Запад недооценил способность России пережидать санкционные ограничения, он напомнил про опыт «крымских» санкций, которым в следующем году исполнится 10 лет. Несмотря на очевидный экономический ущерб, который понесет Россия, санкции в нынешнем виде не позволят ее окончательно истощить, заключил журналист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Московская Биржа

Бывший американский конгрессмен Дон Риттер в колонке, опубликованной Washington Times, продолжает рассуждать о неэффективности нефтяного эмбарго. В отличие от предыдущего публициста политик-республиканец полагает, что эта санкция, в принципе, играет на руку России, повышая цену на ее ресурсы.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли в 2022 году действительно возросли на 28%, или на 2,5 трлн руб. Удар по отрасли пришелся на 5 декабря, когда вступило в силу эмбарго на поставки в ЕС российской нефти, а также согласованный со странами G7 и Австралией потолок цен в 60 долларов за баррель за морскую транспортировку российской нефти. После этого, по данным Bloomberg, экспорт из России снизился на 54%. В то же время агентство отмечает, что с октября российскую нефть смешивают в Сингапуре с неподсанкционной, что позволяет обходить ограничения.

Мнения российских экономистов

Экономика России в эпоху 90-х не вернется, говорит в беседе с NEWS.ru экономист Денис Ракша. В то время большинство проблем было связано с отсутствием рыночных механизмов, которые сейчас есть и давно функционируют. А в 90-е директора заводов не знали, где находятся их клиенты внутри России и за границей и как им продать свои товары.

В те времена я на аутсорсе выполнял задачи для ряда предприятий, и даже у самых успешных и крупных из них были нарушены все кооперационные связи, не проходили платежи, встал весь сбыт, — добавил Ракша.

Россия действительно успешно выдержала первую волну санкций — в этом мнении сходятся многие российские экономисты, вне зависимости от политических взглядов и местонахождения, говорит эксперт. Финансовый блок правительства РФ, по его мнению, среагировал на давление Запада «почти идеально», предотвратив панику на рынках и резкое падение курса рубля.

По прогнозам эксперта, падение ВВП в этом году может быть совсем небольшим или вообще не произойти. Этому будет способствовать продолжение торговли российскими нефтью и нефтепродуктами, медью, никелем и палладием, без которых, уверен экономист, заграница не сможет обойтись. Но, вероятно, Россия все же сократит привычные доходы с продажи энергоресурсов и полезных ископаемых за счет удорожания логистики, добавляет эксперт.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Металлургическое предприятие

Вероятное развитие событий Ракша видит в структурной перестройке всей российской экономики. Через 2–3 года ее отрасли трансформируются и их вклад в ВВП изменится, однако это не означает, что изменится сам объем ВВП, считает он. Тем не менее реструктуризация может привести к перекосам, которые будут ощутимы спустя длительное время. Например, «сокращение строительства за счет увеличения выпуска пушек» чревато созданием активов, которые не производят денег, предостерегает эксперт.

Первый министр экономики РФ доктор экономических наук Андрей Нечаев считает, что перекос экономики в сторону военных нужд будет более выраженным. Это приведет к формированию системы советского типа, сконцентрированной на узком числе направлений, в основном связанных с оборонным комплексом.

Такой путь эксперт считает опасным, напоминая, что, «хотя первый спутник и был советским», лучшим автомобилем при этом оставался «итальянский FIAT 60-х годов, выпускаемый под маркой „Жигули“». Кроме того, за последние 30 лет российская экономика прочно встроилась в мировую, часть ее отраслей критически зависит от импорта, добавил Нечаев. В этой ситуации возлагать слишком большие надежды на Китай эксперт не рекомендует, напоминая, что Китай — «мировая мастерская, но не мировой технологический лидер».

Экономист прогнозирует экономические проблемы в будущем, но надеется, что до остродефицитной экономики дело все же не дойдет. К худшему варианту развития событий могут привести только попытки реабилитировать методы административно-командной экономики, например введение регулирования цен, считает Нечаев. Если же власть не предпримет таких попыток, ощущения, что вернулись 90-е или 70-е, у россиян, по его мнению, не возникнет.