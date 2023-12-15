Стало известно, как подорожает горький шоколад в 2024 году Экономист Плугов: цены на горький шоколад взлетят на 40% к весне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение двух-трех месяцев после Нового года цены на горький шоколад в России могут взлететь сразу на 40%, заявил NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, это произойдет из-за подорожания какао-сырья на мировом рынке. При этом до конца декабря рост цен на шоколад будет «вялотекущим», считает эксперт.

В течение первых двух-трех месяцев 2024 года произойдет резкий рост цен на шоколад. Думаю, до конца января горький шоколад (в котором содержится от 70% какао) в России подорожает на 25–30%. А к началу весны, если мировые цены на какао-сырье останутся на таких же высоких отметках, — на 40% от текущих уровней, — заявил Плугов.

По его словам, только в ноябре средние мировые цены на какао-бобы выросли еще на 11%. Помимо какао-бобов растет стоимость какао-масла, какао-пасты и какао-порошка, то есть всех тех ингредиентов, которые используются при производстве шоколада, шоколадных конфет, батончиков и т. п. За год цены на какао-сырье выросли на 30–35% в долларах, а в рублевом выражении — более чем в два раза, уточнил Плугов. По мнению эксперта, до Нового года рост цен на шоколад будет «вялотекущим».

До сих пор цены на шоколад держались на относительно низких уровнях благодаря имеющимся запасам какао-сырья, которое было закуплено ранее, еще по старым ценам, — объяснил он.

Ранее сообщалось, что стоимость шоколадных изделий в России в 2024 году может вырасти примерно на 20% из-за резкого подорожания какао-бобов, ослабления рубля и роста расходов производителей на упаковку и логистику. Логистика подорожала примерно на 35%, а транспортная упаковка — на 50%. В то же время некоторые кондитеры считают, что 20% — не предельный показатель роста цен, так как данное повышение не поможет производителям покрыть расходы.

Аналитики указывали, что мировые цены на кофе и какао-бобы быстро растут в этом году из-за неурожая и перебоев с поставками (прежде всего из-за сокращения производства в Западной Африке, на долю которой приходится две трети мирового урожая какао-бобов). В России из-за санкций к этим факторам добавляются повышенные расходы бизнеса, которые ретейл учитывает в ценах конечного продукта.