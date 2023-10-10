Кофе, чай и какао: на сколько они подорожают до конца года И что будет с качеством этих продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Из-за колебаний курса валют российские кофейни могут снизить требования к кофе, считают участники рынка. Пока многие заведения, чтобы удержать клиентов, стараются не повышать цены даже в ущерб себе. Эксперты полагают, что кофе, какао и чай подорожают на фоне слабого рубля. Подробнее — материале NEWS.ru.

Как связаны качество кофе и курсы валют

В России кофейни могут снизить требования к качеству кофе из-за нестабильного курса валют и роста цен. Такое мнение высказал менеджер по продажам компании — импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко.

Он пояснил, что кофе покупают за доллары, поэтому владельцы соответствующих заведений могут начать делать выбор в пользу низкокачественных продуктов.

«Высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательскую способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут покупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты», — объяснил Рыбенко.

По его словам, сейчас арабику можно приобрести за 150–160 центов за фунт, тогда как три года назад — за 90–100 центов.

Генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко отметила, что за последний год «компания зафиксировала рост закупочных цен на кофе», но пока старается держать цены в рознице, чтобы сохранить лояльность клиентов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему цены на кофе так сильно зависят от доллара

Кофе выращивают далеко не везде, на мировой рынок его поставляют чуть более 40 стран. На Бразилию, Вьетнам, Колумбию, Индонезию и Гондурас приходится свыше 80% всего мирового экспорта кофе.

Россия является нетто-импортером кофе. Рынок полностью зависит от зарубежных поставок, а значит, и курса доллара к рублю. По данным Россельхозбанка, за семь месяцев 2023 года Россия импортировала 158 тыс. тонн кофе, и это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Из общего объема поставок кофе из-за границы 46% приходится на Вьетнам, на Бразилию — всего 20%. За ними следуют Индонезия, Уганда, Индия, Эфиопия, Гондурас, Нидерланды, Колумбия.

Как менялись цены на кофе в России

Россия уже пережила бурный рост цен на кофе прошлой весной. Так, по данным разработчика онлайн-касс «Эвотор», предоставленным NEWS.ru, в марте 2022 года цены на молотый кофе выросли на 16% к февралю и на 29% за год. В апреле случился еще более резкий рост ― кофе тогда подорожал на 21% (и на 53% к апрелю 2021 года). Этот скачок оказался одним из самых высоких в рознице. Для сравнения: в среднем в апреле 2022 года цены на продукты выросли на 25% к 2021 году.

В целом с февраля по май 2022 года молотый кофе подорожал на 43%. Затем цены в несетевой рознице стабилизировались и даже начали снижаться. «В течение 2023 года цены на молотый кофе очень сильно колебались — то росли, то падали — и начали снова повышаться с июля», — рассказали NEWS.ru в компании «Эвотор». Так, за три месяца — с июля по сентябрь 2023 года — молотый кофе подорожал на 4%, тогда как средние цены на все продукты, которые исследует компания, выросли только на 1%. Сильнее, чем на кофе, за то же время выросли цены на шоколадные конфеты (на 9%), а также мясные полуфабрикаты и творог (на 5%).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что будет с ценами на кофе до конца года

Аналитики УК «Альфа-Капитал» полагают, что из-за «дисбаланса» курсов валют цены на кофе (как и на другие импортные продукты) продолжат расти. «Российский рынок неплохо замещает продукцию иностранного производства, но в отношении кофе, какао, апельсинового сока эта стратегия не работает», — отмечают они.

Эксперты указывают, что мировые цены на кофе и какао-бобы быстро растут в этом году из-за неурожая и перебоев с поставками. В российских реалиях к этим факторам добавляются повышенные расходы бизнеса, которые ретейл потом учтет в ценах конечного продукта.

«Поэтому совершенно не исключено, что качество кофе в кофейнях со временем станет ниже, а его цена — выше. То же касается какао и товаров на его основе», — пояснили эксперты NEWS.ru. Но конкретных цифр они приводить не стали.

Ослабевший рубль повлияет и на кофе, и какао, тем более что кофе мы не выращиваем, а вот культуру потребления этого напитка «вырастили», заявила NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, в этом году именно во Вьетнаме было собрано меньше всего кофе и именно сорта робуста (из него преимущественно делают растворимый кофе). Бразильская арабика тоже становится недоступной, в том числе по причине укрепления бразильского реала, что препятствует экспортным продажам бразильских производителей, объясняет эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Соответственно, стоит ожидать роста цен и в кофейнях, и в рознице. Заведения средней ценовой категории (популярные, массовые кофе-точки) уже в ближайшее время повысят цены на 10%. И на те же 10% кофе может подорожать и в рознице, прогнозирует Лебединская. По ее словам, цены в регионах сегодня практически сравнялись со столичными. Если классические предложения, возможно, еще какое-то время дорожать не будут, то цены на авторские напитки уже потянулись вверх, говорит Лебединская. «Возможное повышение может быть скрыто снижением объема напитка в чашке, заменой сырья на более дешевое или усилением вкуса дополнительным бесплатным сиропом», — рассуждает эксперт.

Это же касается и стоимости какао. «В любом случае те же дополнительные 10% до нового года мы точно увидим», — добавляет Лебединская.

Будет ли так же дорожать чай

По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, лишь 0,2% от потребностей чая Россия закрывает за счет сбора в Краснодарском крае. При этом в России фасуется 95% импортируемого чая. То есть чай, как и кофе, также зависит от импорта и курсов валют.

В августе гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru допустил, что к концу ноября при высоком курсе доллара розничные цены на чай по сравнению с концом июля могут вырасти на 18%.

Лебединская полагает, что из-за большой наценки рост цен на чай до конца года менее вероятен. «За ее счет можно компенсировать рост закупочной стоимости продукта. Если и будет повышение, то, скорее, чисто символическое, на 5-6%», — резюмирует она.

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