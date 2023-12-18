Российская академия наук объявила астрологию лженаукой Комиссия РАН выпустила меморандум о лженаучности астрологии

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Комиссия по борьбе с лженаукой при экспертном совете РАН выпустила меморандум о лженаучности астрологии. Как сообщили NEWS.ru в комиссии, работа над проектом заняла несколько лет, в ней приняли участие ученые из разных научных областей: астрономии, физики, биологии, медицины и статистики.

Астрология уже не первый век считается эталонной лженаукой. Однако многие продолжают думать, будто она имеет научное содержание и дает обоснованные суждения о реальности. Это показывает масштаб препятствий, с которыми сталкивается рациональное научное мышление во всем мире, — заявили в комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Опубликованный ей меморандум «О лженаучности астрологии» суммирует основные аргументы против астрологии, а также анализирует научные данные о причинах доверия к ней. В документе подвергаются критике «утверждения астрологов о связи между положением небесных светил и особенностями личности и судьбы человека не имеют научных оснований».

Астрология может служить развлечением, но если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные, — говорится в меморандуме.

Это третий меморандум комиссии. Предыдущие два меморандума были посвящены лженаучности коммерческого дерматоглифического тестирования (гаданию по отпечаткам пальцев) в 2016 году и гомеопатии (лечению сильно разведенными препаратами по принципу «подобное лечить подобным») в 2017-м.

В марте глава Комиссии РАН по борьбе со лженаукой, академик Евгений Александров, рассказывал NEWS.ru, что данная структура продолжает работу в том же составе. Таким образом он развеял циркулировавшие ранее слухи о ее ликвидации, которые по мнению ученого, распространяла «агентура гомеопатии».