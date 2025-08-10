Снова жара или дожди с холодом? Погода в Москве и Петербурге 11–17 августа

Снова жара или дожди с холодом? Погода в Москве и Петербурге 11–17 августа

Относительно прохладные дни с дождями ожидаются в Москве и Подмосковье. При этом в Петербурге и Ленинградской области будет более солнечно, но также не обойдется без осадков. О погоде в российских столицах на неделе с 11 по 17 августа NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 11 по 17 августа

Ожидается понижение максимальных значений дневных температур с почти ежедневными дождями. С понедельника по пятницу в Москве и Московской области днем столбики термометров покажут в диапазоне от +17 до +22 градусов. В четверг и пятницу при прояснении местами до +23. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от плюс 13–15 градусов в понедельник до плюс 8–12 градусов во вторник и среду. К концу недели ночи станут теплее — ожидается плюс 11–16 градусов.

В субботу и воскресенье днем в Москве плюс 21–23 градуса, по области — плюс 18–23. Ночью около плюс 13–15 градусов.

С понедельника по среду в столичном регионе почти повсеместно будут идти дожди, наиболее интенсивные осадки ожидаются 11 августа. В четверг и пятницу на небе будет чаще появляться солнце, а дожди прогнозируются довольно слабые. В субботу малооблачно, а в воскресенье переменная облачность, вероятность осадков снизится, но местами они возможны во второй половине дня.

Атмосферное давление в понедельник составит 742 миллиметра ртутного столба. К четвергу — пятнице оно вырастет на три — пять пунктов.

Ветер в течение рабочей недели будет преобладать западного, юго-западного и северо-западного направлений. Его скорость составит 3–8 метров в секунду, в понедельник временами возможны порывы до 10 метров в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 11 по 17 августа

В Петербурге максимальная дневная температура в течение рабочей недели будет изменяться от +21 градуса в понедельник до +23 — в пятницу. В Ленинградской области термометры покажут в диапазоне от +18 до +23 градусов. В субботу днем воздух прогреется до +22 градусов, в воскресенье станет прохладно примерно на два пункта. Ночью на протяжении всего периода плюс 14–16 градусов.

В отличие от Москвы, в Питере будет больше солнечных дней, но без осадков тоже не обойдется. В понедельник ожидается небольшой кратковременный дождь, во вторник без осадков, в среду возможен сильный дождь, в четверг местами небольшие осадки, а в пятницу и субботу должно быть сухо. В воскресенье, особенно во второй половине дня, возможен слабый дождь.

Атмосферное давление в понедельник составит 755 миллиметров ртутного столба. Во вторник оно поднимется на три пункта и до пятницы сохранится на уровне 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер в начале недели юго-западный и западный, в среду северный, в последующие сутки вновь подует с запада. Его скорость будет находиться в пределах 3–6 метров в секунду, временами, в основном в прибрежных районах, порывы до 7–12 метров в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температурные рекорды в Москве с 11 по 17 августа

В Москве самую жаркую погоду в период с 11 по 17 августа за всю историю метеонаблюдений зафиксировали в 1972 году. Тогда 11 и 12 августа воздух прогрелся до +34,1 и +34,4 градуса соответственно. Также до +34,1 градуса столбики термометров поднимались 14 августа 1948 года.

Еще два температурных максимума были установлены в 1954 году. Тогда 17 августа воздух в Москве прогревался до +33,5 градуса, а 16 августа — до +32,4 градуса, что стало самыми высокими показателями для этих дат за всю историю метеонаблюдений.

В 2011 году суточный температурный максимум был обновлен для 15 августа. В тот день воздух в российской столице прогрелся до +31,8 градуса. А в 2007 году самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Москве выдалось 13 августа с температурой +31,5 градуса.

Аномально холодно в городе было 14 и 16 августа 1885 года. Тогда термометры показывали всего +1,8 и +2 градуса соответственно.

Еще два суточных температурных минимума в Москве были установлены в 1975 году для 12 и 13 августа, когда холодало до +2,1 и +4 градусов соответственно. Также +4 градуса в Москве было 11 августа 1891 года. С тех пор в этот день не фиксировалась более низкая температура.

В 1910 году была зафиксирована самая низкая температура для 17 августа. В тот день в Москве воздух прогрелся до +4,1 градуса. А в 1955 году рекордный температурный минимум был обновлен для 15 августа, когда в городе холодало до +4,4 градуса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 11 по 17 августа

Самым теплым днем недели с 11 по 17 августа за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стало 14 августа 2007 года с температурным рекордом +33 градуса. Также в 2007-м в историю метеонаблюдений в Северной столице вошли 12 августа с суточным рекордом +30 градусов, а также 13 и 16 августа, когда столбики термометров поднимались до аномально высокой отметки в +31 градус. С тех пор более высоких значений в эти даты не наблюдалось.

Самым жарким 11 августа в Петербурге было в 1992 году, когда воздух в городе прогрелся до +32 градусов. Другие суточные температурные максимумы наблюдались 15 августа 1935-го и 17 августа 2022 года. В те дни в городе на Неве термометры показывали +30 градусов.

Холоднее всего в Питере было 17 августа 1965 года. Тогда температура воздуха опустилась до аномальных +3 градусов.

До +5 градусов температура в городе опускалась 14 августа 1978-го, 15 августа 1884-го и 16 августа 1984 года. С тех пор в эти числа воздух не остывал до более низких значений. На один градус теплее было в Ленинграде 12 августа 1958 года, этот показатель также вошел в историю метеонаблюдений как минимальный для данной даты.

В городе на Неве столбики термометров поднимались до +7 градусов 11 августа 1891-го и 13 августа 1923 года. Эти дни вошли в историю метеонаблюдений из-за самых низких температурных значений.

Читайте также:

От 0 градусов до +35: прогноз погоды в Москве и России, где холод и жара

Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать

Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит