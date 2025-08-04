Главный синоптик Петербурга раскрыл, стоит ли ждать жары в августе Синоптик Колесов: в Петербурге с 6 августа установится более прохладная погода

Жаркая погода, наблюдаемая в Санкт-Петербурге в течение нескольких недель, пойдет на спад с 6 августа, заявил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, в Северной столице установится более комфортная прохладная погода со средней температурой воздуха +24 градуса.

Со среды начинается более прохладная погода с кратковременными дождями, но фон дневной температуры +22–24 градуса наиболее приемлем для большинства, — говорится в сообщении.

Ранее 31 июля мощный ливень, сопровождавшийся крупным градом и грозой, разразился в Санкт-Петербурге. Горожане обратили внимание, что в городе выпал град размером с перепелиное яйцо. Непогода застала врасплох местных жителей на фоне недельной жары. На Васильевский остров дождь пришел вместе с грозой, от которой, по словам петербуржцев, начались перебои в электросети.

Кроме того, главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что москвичей в начале августа ожидает изменение погоды в столице. По ее словам, температура должна снизиться до +25–27 градусов.