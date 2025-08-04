Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 21:30

Главный синоптик Петербурга раскрыл, стоит ли ждать жары в августе

Синоптик Колесов: в Петербурге с 6 августа установится более прохладная погода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жаркая погода, наблюдаемая в Санкт-Петербурге в течение нескольких недель, пойдет на спад с 6 августа, заявил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. По его словам, в Северной столице установится более комфортная прохладная погода со средней температурой воздуха +24 градуса.

Со среды начинается более прохладная погода с кратковременными дождями, но фон дневной температуры +22–24 градуса наиболее приемлем для большинства, — говорится в сообщении.

Ранее 31 июля мощный ливень, сопровождавшийся крупным градом и грозой, разразился в Санкт-Петербурге. Горожане обратили внимание, что в городе выпал град размером с перепелиное яйцо. Непогода застала врасплох местных жителей на фоне недельной жары. На Васильевский остров дождь пришел вместе с грозой, от которой, по словам петербуржцев, начались перебои в электросети.

Кроме того, главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что москвичей в начале августа ожидает изменение погоды в столице. По ее словам, температура должна снизиться до +25–27 градусов.

синоптики
Санкт-Петербург
жара
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.