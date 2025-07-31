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31 июля 2025 в 15:00

Петербург накрыли мощный ливень и град размером с яйцо

В Петербурге начался мощный ливень с градом после недельной жары

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мощный ливень с градом и грозой охватил Санкт-Петербург днем в четверг, 31 июля, передает корреспондент NEWS.ru. Местные жители были застигнуты врасплох непогодой после того, как город неделю изнывал от жары. Пользователи соцсетей жалуются на град размером с перепелиное яйцо.

На Васильевском острове дождь обрушился вместе с грозой, от которой, по словам местных жителей, трясся потолок. Так, жильцы дома на 4-й линии сообщили, что мелькнуло электричество. Ливень шел стеной минут 20, от чего по земле растеклись ручьи и образовались глубокие лужи.

Жители центра борются со стихией сообща — на видео Telegram-канала «Mash на Мойке» видно, как люди пытаются закрыть ворота в арке исторического здания в несколько пар рук. При этом прогноз гласит, что дальше петербуржцев ждут ливни, грозы и ветер до 15 м/с.

Ранее на Урале начались сильнейшие дожди, которые подтопили ряд населенных пунктов. По данным источника, мощные потоки воды затопили торговые точки, городские улицы и подъезды в Кургане. Также автомобили столкнулись с трудностями при передвижении по дорогам.

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