Смерть отца Арктики, песня о Нукеновой, клип с Заворотнюк: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

В возрасте 84 лет ушел из жизни депутат Государственной думы, полярный исследователь и ученый Артур Чилингаров, композитор Максим Фадеев сочинил песню в память о Салтанат Нукеновой, убитой собственным мужем экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, а Леонид Агутин выпустил клип в память о скончавшейся от рака Анастасии Заворотнюк — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Отец Арктики и друг Путина: кем был Чилингаров и как умер

О смерти депутата сообщила пресс-служба Госдумы вечером 1 июня. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования одним из первых. Он отметил, что Герой Советского Союза и Герой России Артур Чилингаров внес неоценимый вклад в изучение Мирового океана. Ученый руководил несколькими экспедициями, а также участвовал в сложнейших спасательных операциях. Удостоенный множества наград, он избирался в Государственную думу в течение семи созывов.

«Он эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве. Артур Николаевич избирался в Государственную Думу в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан. Герой Советского Союза, Герой России. Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — написал Володин.

Чуть позже вице-спикер российского парламента Сергей Неверов раскрыл причину смерти Чилингарова. По его словам, профессор умер из-за продолжительной и тяжелой болезни. Уход депутата он также назвал невосполнимой утратой.

«Его смерть — невосполнимая утрата. Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться», — написал Неверов.

Не остался в стороне и президент РФ Владимир Путин. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства и депутат были давними друзьями. Президент выразил глубокие соболезнования, назвав Чилингарова человеком-легендой.

«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России», — сообщил Песков.

По словам Путина, Чилингаров внес огромный вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы. Президент отметил, что ученый был мужественным, сильным духом человеком и настоящим патриотом. По его словам, светлая память о нем сохранится в сердцах близких, товарищей и друзей.

«Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы», — отметил президент.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также добавил, что Чилингарову удалось вдохновить целые поколения исследователей. Он выразил искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Артура Чилингарова. По мнению политика, жизнь ученого была наполнена великими делами и оставила незабываемый след в истории.

Почтили память Чилингарова и в МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что российские дипломаты потеряли доброго товарища и друга.

«Лучшие человеческие качества Артура Николаевича, его мужество, патриотизм, беззаветная преданность делу всей жизни снискали ему непререкаемый авторитет среди исследователей высоких широт, по праву отмечены государственными наградами», — сказал Лавров.

Фото: Роман Денисов/РИА Новости Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс - 19» в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров Фото: Роман Денисов/РИА Новости Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс - 19» в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Член комитета Госдумы РФ по международным делам Артур Чилингаров на пленарном заседании Госдумы РФ Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Член комитета Госдумы РФ по международным делам Артур Чилингаров на пленарном заседании Госдумы РФ Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Артур Чилингаров (слева) во время зажжения чаши олимпийского огня на Северном полюсе Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Артур Чилингаров (слева) во время зажжения чаши олимпийского огня на Северном полюсе Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Артур Чилингаров Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Артур Чилингаров Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Артур Чилингаров Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Артур Чилингаров Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Артур Чилингаров (слева) на выставке победителей фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Артур Чилингаров (слева) на выставке победителей фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Артур Чилингаров во время международной акции «Географический диктант» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Артур Чилингаров во время международной акции «Географический диктант» Фото: Roman Denisov/Global Look Press Артур Чилингаров на Ледовом аэродроме Барнео, 2003 год Фото: Roman Denisov/Global Look Press Артур Чилингаров на Ледовом аэродроме Барнео, 2003 год Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Артур Чилингаров во время спуска на воду головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Артур Чилингаров во время спуска на воду головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Артур Чилингаров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Артур Чилингаров Фото: Roman Denisov/Global Look Press Артур Чилингаров на Ледовом аэродроме Барнео, 2003 год Фото: Roman Denisov/Global Look Press Артур Чилингаров на Ледовом аэродроме Барнео, 2003 год

Фадеев увековечил имя Нукеновой

Музыкант, опубликовал песню «Салта» и объяснил, что сделал это, чтобы погибшая «жила в мелодии» и ее «больше никто не мог тронуть». Песня уже доступна на всех стриминговых платформах.

«Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — отметил Фадеев.

Брат Нукеновой Айтабек Амангельды оценил жест композитора и поблагодарил его за поддержку. Он также написал, что композиция довела его до слез.

Музыкальный критик Евгений Бабичев позднее заявил, что песня, посвященная Нукеновой, чья трагическая история потрясла не только Казахстан, но и весь мир, стала музыкальным памятником девушке. По его словам, композиция будет жить в сердцах близких погибшей.

Фадеев обладает тонкой душевной организацией, из-за которой смерть Нукеновой далась ему очень тяжело, добавил эксперт. Он напомнил о песнях продюсера, посвященных трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и бойцам СВО, подчеркнув его способность создавать красивую и трогательную лирику.

«Понятно, что девушку не вернуть, но для родных Салты — музыкальный памятник, не могу сказать, сколько эта песня проживет в сердцах людей, но, тем не менее, для близких Салты — это очень тонкий душевный момент. Теперь они могут почтить память не только на кладбище, но и прослушивая песню», — отметил Бабичев.

Продюсер Павел Рудченко в свою очередь предположил, какой будет реакция на песню в Казахстане. По его словам, вероятнее всего, жители воспримут этот жест положительно.

«Думаю, ее воспримут очень хорошо, особенно народ Казахстана, который очень остро прочувствовал эту трагедию. Думаю, Макс Фадеев может очень здорово подняться в рейтингах в Казахстане благодаря этой песне», — отметил Рудченко.

Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы 13 мая 2024 года. Его признали виновным в убийстве с особой жестокостью и истязаниях гражданской жены Салтанат Нукеновой.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Максим Фадеев

«Парящая в облаках» Заворотнюк

Агутин опубликовал клип с Заворотнюк вскоре после похорон актрисы на Троекуровском кладбище. Видео с кадрами из сериала «Каспий 24» смонтировано на песню «Паришь в облаках». Известно, что Агутин и Заворотнюк вместе снимались в кинокартине.

«Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая», — написал Агутин.

Известно, что Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств. Она нашла последнее пристанище рядом с коллегой Ниной Руслановой и режиссером Вадимом Абдрашитовым. На похоронах актрисы и прощании с ней присутствовали друзья, коллеги и семья.

Уже на кладбище супруг Заворотнюк, Петр Чернышев, последний раз простился с ней. Вдовец перекрестился три раза у фотографии актрисы, после чего ушел.

На опубликованных кадрах видно, что могила знаменитости завалена цветами. К ней выстроилась очередь поклонников, которые захотели попрощаться с кумиром. На фоне играл живой оркестр.

Смерть актрисы стала огромным потрясением для всех коллег. Григорий Лепс на церемонии прощания с Заворотнюк перекрестился у входа в Покровский женский монастырь в Москве. Позднее заявил, что помнит ее открытым и светлым человеком. Решение проститься с актрисой музыкант назвал своим человеческим долгом.

«Сейчас мы можем только вспомнить [Анастасию Заворотнюк] добрым словом и достойно проводить. Я счел это своим долгом человеческим. Не гражданским, а просто человеческим», — отметил Лепс.

На прощании с актрисой присутствовала и заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова. У гроба артистки она попросила прощения. На тренере не было лица, рядом с ней стоял супруг Заворотнюк.

В Покровский монастырь прибыл и заслуженный артист России Сергей Жигунов. Ранее актер не комментировал сообщения о смерти артистки, с которой сблизился на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Известно, что ради Заворотнюк актер оставил свою жену, с которой прожил в браке более 20 лет. Однако отношения Жигунова и Заворотнюк продлились недолго. Вскоре она бросила его ради фигуриста Петра Чернышова.

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