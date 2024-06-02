«Покойся с миром, дорогая»: Агутин выпустил клип в память о Заворотнюк Агутин опубликовал клип на песню «Паришь в облаках» в память о Заворотнюк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Леонид Агутин

Российский певец Леонид Агутин опубликовал в Telegram-канале клип в память об актрисе Анастасии Заворотнюк. Видео с кадрами из сериала «Каспий 24» смонтировано на песню «Паришь в облаках». Известно, что Агутин и Заворотнюк вместе снимались в кинокартине.

Памяти Анастасии Заворотнюк. Покойся с миром, дорогая, — написал Агутин.

Поклонники Агутина оценили его жест, отметив, что видео получилось очень трогательным и чувственным. Они назвали Заворотнюк сильной, но в то же время хрупкой и нежной женщиной.

Днем ранее состоялось погребение актрисы. Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Родственники хотели, чтобы актриса была похоронена в родовом захоронении на Анкудиновском кладбище, которое находится в районе Киевского шоссе в Новой Москве. Однако для этого было бы необходимо провести кремацию.

Прощание с актрисой состоялось в Покровском женском монастыре в Москве. Белый гроб вынесли из обители в сопровождении траурной процессии. За гробом Заворотнюк шли мать актрисы Валентина Заворотнюк, супруг Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл.