Петросян рассказал, кого мог сыграть в комедии Гайдая Петросян рассказал, что мог сыграть Шурика в комедии Гайдая

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Юморист Евгений Петросян рассказал, что режиссер Леонид Гайдай предложил ему роль Шурика в фильме «Операция „Ы“». В эфире программы «Ты не поверишь» он отметил, что Гайдай видел именно его в этой роли, несмотря на то что тогда ему было всего 19 лет.

Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше, — сказал Петросян.

Он пояснил, что по возрасту он больше подходил для этой роли, чем актер Александр Демьяненко, который был старше на 10 лет. Однако в итоге роль Шурика все же досталась не ему. Петросян отказался от предложения Гайдая, так как считал Шурика более романтичным персонажем, и на тот момент его интересовали исключительно комедийные образы.

Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала последние фильмы советских режиссеров Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Артистка высказала мнение, что в пожилом возрасте ничего хорошего не снимешь, поэтому последние фильмы в карьере знаменитых режиссеров «невозможно смотреть».

Она также обрушилась с критикой на современный кинематограф, в котором, по ее мнению, стерлась грань между добром и злом и происходит заигрывание с отрицательными персонажами.