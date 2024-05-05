«Невозможно смотреть»: Шукшина разнесла фильмы Гайдая и Рязанова Шукшина заявила, что последние фильмы Гайдая и Рязанова невозможно смотреть

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Мария Шукшина

Актриса Мария Шукшина раскритиковала последние фильмы советских режиссеров Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. В беседе с aif.ru артистка высказала мнение, что в пожилом возрасте ничего хорошего не снимешь, поэтому последние фильмы в карьере знаменитых режиссеров «невозможно смотреть».

Сейчас все поняли, что кино надо поднимать, а уже не могут! Мэтрам годы не позволяют. Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова — это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь. А большинство молодых режиссеров воспитаны на либеральных ценностях, — сказала Шукшина.

Она также обрушилась с критикой на современный кинематограф, в котором, по ее мнению, стерлась грань между добром и злом и происходит заигрывание с отрицательными персонажами.

Посмотрите сказки новые: там вообще все с ног на голову. Кощей Бессмертный, Баба-яга — сплошь положительные герои. Баба-яга спасает мир, а Иван Царевич — дебил дебилом, — подчеркнула артистка.

Ранее актер Никита Кологривый признался, что «хотел бы быть для людей Шукшиным». Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» отметил, что Василия Шукшина нельзя сравнить с современными артистами. Кологривый отметил, что также среди советских актеров ему нравятся Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник и Валерий Золотухин.