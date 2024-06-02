В МИД России почтили память умершего ученого Чилингарова Лавров: Чилингаров внес неоценимый вклад в упрочение позиций РФ в Арктике

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Артур Чилингаров

Исследователь и депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров внес неоценимый вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике, сказано в публикации официального Telegram-канала МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты потеряли доброго товарища и друга.

Министр назвал усопшего маститым полярником, который еще с 1980-х годов активно реализовывал внешнеполитические интересы страны. Лавров напомнил, что в 2012 году Чилингаров стал специальным представителем президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Лучшие человеческие качества Артура Николаевича, его мужество, патриотизм, беззаветная преданность делу всей жизни снискали ему непререкаемый авторитет среди исследователей высоких широт, по праву отмечены государственными наградами, — отметил Лавров.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее сообщил, что с прискорбием узнал о смерти Артура Николаевича Чилингарова, выдающегося полярного исследователя и ученого. По мнению политика, его вклад в изучение Арктики и Антарктики неоценим, а его мужество и преданность стране и делу вдохновляли целые поколения исследователей.

Артур Чилингаров умер из-за продолжительной и тяжелой болезни, заявлял вице-спикер российского парламента Сергей Неверов. Он также назвал Чилингарова человеком с потрясающим чувством юмора, эрудицией, мужеством, состраданием и стремлением к познанию нового.

О смерти Чилингарова информировали в пресс-службе Государственной думы. Депутат ушел из жизни в возрасте 84 лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования. Он уточнил, что Чилингаров избирался в ГД в течение семи созывов. Каждый свой рабочий день он отстаивал интересы страны и граждан.