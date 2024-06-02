«За недостатки в семье у нас отвечаю я»: как живет Марина Федункив

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Федункив

Актриса Марина Федункив запомнилась зрителям своими харизматичными ролями в комедиях и участием в шоу Comedy Club. Чем сейчас занимается актриса, что известно о ее личной жизни?

Чем сейчас занимается Марина Федункив

С 2019 года после закрытия Comedy Women артистка периодически появляется в амплуа певицы. Она выпустила несколько песен, в том числе «Придорожное кафе», «Под вино», «Не Моника Белуччи» и другие. Творчество Федункив высоко оценили ее поклонники.

Актриса снималась в рекламе, пробовала себя в роли ведущей. Кроме того, Федункив активно ведет видеоблог.

Актриса продолжает сниматься в кино. Сейчас на стадии производства находятся такие ленты с участием Федункив, как «Универ. Молодые», «Отдохнуть по-людски» и «Экстрим».

В феврале 2024 года артистка призналась в беседе с aif.ru, что не против вернуться в проект Comedy Woman, который закрылся несколько лет назад. Актриса считает, что сейчас очень мало женского юмора. Из больших проектов она вспомнила только «Женский стендап» на ТНТ.

«Но это совсем другой жанр, как мы знаем. А вот в игровом жанре женского юмора мало. Было бы интересно создать что-то этакое, да», — поделилась Федункив.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Марина Федункив

Что известно о личной жизни Марины Федункив

Долгое время актриса была в отношениях с предпринимателем Михаилом. В гражданском браке с ним юмористка прожила 13 лет. По словам Федункив, мужчина употреблял наркотики и алкоголь. Артистка пыталась спасти супруга от зависимости, но ничего не вышло.

«Пил много и долго. Это ужасно. Я такого и врагу не пожелаю! Когда приезжаешь с гастролей и думаешь: что у тебя украли из дома, что еще там произошло? Люди, которые находятся рядом с алкоголиками или наркоманами, вынуждены жить их жизнью. К тому же у него были другие женщины, те самые, с которыми он вращался в одной компании», — признавалась Федункив в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, муж стал избивать актрису — ее не раз замечали на съемках с синяками и ссадинами, а однажды она поехала на гастроли со сломанной ногой. Федункив долго оттягивала расставание из-за жалости к больным родителям Михаила, но однажды все же решилась поставить точку.

В июне 2021 года актриса вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи, живущего в Москве. Федункив поначалу смущала разница в возрасте — избранник младше артистки на 13 лет, однако преградой для любви это обстоятельство не стало.

Маджи занимает пост советника президента Итало-Российской торговой палаты, а также работает директором по маркетингу и имеет членство в правлении крупной компании. Кроме того, Федункив рассказывала, что предки избранника принадлежали к итальянской знати.

«Мой муж для меня идеал. Я восхищена не только его умом, но и моральными качествами. А за недостатки у нас [в семье] отвечаю я. Хотя, если спросить Стефано — он тоже считает меня идеалом и запрещает самой себя ругать и критиковать», — делилась Федункив в интервью HELLO! Russia.

В мае, после того как Гарик Харламов сообщил о предстоящей свадьбе с актрисой Катериной Ковальчук, артистка пообещала подождать, пока коллега станет снова свободным.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Гарик Харламов

«Ниче-ниче, я подожду», — написала Федункив в блоге юмориста.

Затем актриса опубликовала видео с ярким макияжем. В ролике она сообщила, что «львица выходит на охоту», и посоветовала женщинам «держать мужиков в подвалах».

«Ну что, бабенки, держите мужиков в подвалах. Львица выходит на охоту. Есть нескромное желание — в живых не оставлять. Операция „Капкан“ началась», — заявила Федункив подписчикам.

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