Последние новости шоубиза 2 июня: фото Пугачевой, элитное жилье Орбакайте

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева опубликовала в соцсетях новое фото с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), СМИ узнали об элитной недвижимости Кристины Орбакайте, а Филипп Киркоров призвал смотреть шоу «Голос» вместо конкурса «Евровидение». Каковы последние новости шоу-бизнеса 2 июня?

Что за фото опубликовала Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала на странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии со своим супругом, комиком Максимом Галкиным. На одном из кадров 75-летняя Примадонна запечатлена в объятиях мужа.

Пугачева позировала в черном костюме, ободке для волос и серебристых браслетах, а юморист — в темной рубашке. Супруги стояли на причале и улыбались.

«Одни фолловеры в комментариях начали восхищаться внешним видом знаменитостей, а другие — раскритиковали их за отъезд из России. Публикация Примадонны отечественной эстрады понравилась композитору Игорю Николаеву», — пишет портал dni24.com.

Пользователи обратили внимание, что фото сильно отретушированы, и указали, что Пугачева сама на себя не похожа. Также они высказали раздражение, что пара регулярно показывает привязанность друг к другу, что, по мнению пользователей, свидетельствует о фальшивости чувств.

Что за недвижимость нашли у Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте оказалась владелицей апартаментов в жилом комплексе Majestic Tower Bal Harbour на побережье Майами. Стоимость недвижимости площадью 285 квадратных метров оценивается в $3 млн (270 миллионов рублей), сообщает KP.RU.

Кроме того, дочь Пугачевой приобрела дом в Нью-Йорке на Манхэттене. В настоящий момент стоимость этого жилья оценивается в $15 млн (1 млрд 352 миллиона рублей).

Также у Орбакайте есть элитная недвижимость в Москве, которую ранее ей подарила мать. На Тверской-Ямской артистка владеет квартирой площадью 170 квадратных метров. Этот объект недвижимости, по оценкам риелторов, стоит около 250 миллионов рублей. По некоторым данным, певица планирует сдавать престижную квартиру за 300 тысяч рублей в месяц.

Помимо этого, несколько лет назад Орбакайте приобрела двухуровневые апартаменты в новостройке на Большой Грузинской улице, добавляет источник.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Что Киркоров сказал о Евровидении

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что теперь принципиально не следит за конкурсом «Евровидение». Поп-король отметил, что лучше смотреть отечественное шоу «Голос».

По словам певца, из всей программы последнего Евровидения он посмотрел только два номера, которые случайно заметил в Сети. Речь идет о выступлениях французского артиста и исполнительницы из Израиля. Киркоров подчеркнул, что этот конкурс закончился для него после того, как Россию «цинично исключили, смешав музыку с политикой».

Поп-король считает, что все было понятно уже тогда, когда выступление российского исполнителя Сергея Лазарева не оценили по достоинству, отдав победу украинской певице Джамале в 2016 году.

«Это самое большое зрелищное мероприятие, и когда с нами так цинично поступили в Евросоюзе, в EBU, исключили нашу страну, как и Беларусь, смешали политику и музыку… Все уже было понятно, когда Серегу Лазарева там засудили, отдав победу Джамале. Хотя тогда однозначно победила Россия. И Сережа Лазарев должен был привезти Евровидение в Россию. Уже тогда было все понятно с ними. А когда уже это столь явно стало, так это все бесцеремонно и безнаказанно, то мне уже принципиально не хотелось смотреть этот конкурс. Будем лучше смотреть наше шоу „Голос“», — заявил Киркоров KP.RU.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что Пелагея рассказала об экс-супруге Телегине

Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин запретил их дочери Таисии выезжать за границу, рассказала артистка в Instagram. По ее словам, ребенок готовился вылететь с бабушкой на каникулы в Турцию 26 мая, однако их не пустили в самолет. В итоге девочка расплакалась прямо в аэропорту.

Пелагея отметила, что путевку семилетней Таисии подарила бабушка по случаю окончания первого класса в школе, поэтому девочка «считала дни, собирала панамки», чтобы отправиться на долгожданный отдых. Однако офицер таможенной службы в Шереметьево сообщил, что ей запрещен выезд из страны. При этом певица рассказала, что экс-супруг уже год не встречается с дочерью, но сделал ей такой «подарок».

«Папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось — поставив запрет на вывоз ребенка, он специально никому не сообщил об этом. Тася спрашивает: „Зачем? Зачем он это сделал?“ Ну как же, чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета в семь утра была снята с рейса», — написала Пелагея.

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