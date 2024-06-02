«Я жертва, пострадавшая»: чем закончился скандал с Кормухиной и Гагариной

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»

Победительница проекта Первого канала «Фабрика звезд — 2» Полина Гагарина угодила в серьезный скандал из-за исполнения хита Виктора Цоя «Кукушка». Что за конфликт у нее произошел с Ольгой Кормухиной, о чем в итоге звезды договорились в суде?

В чем Кормухина обвинила Гагарину

Заслуженная артистка России обвинила Гагарину в плагиате. По мнению Кормухиной, выпускница «Фабрики» скопировала ее исполнение композиции «Кукушка», в частности, присвоила себе аранжировку, созданную Алексеем Беловым. Многие отмечали схожесть двух композиций, первая из которых была выпущена в 2011 году, а вторая — в 2015-м.

«Дело в том, что я поменяла частично мелодию Цоя, и Гагарина нота в ноту ее повторила. Ну нота в ноту», — негодовала Кормухина.

Певица отмечала, что суд с Гагариной — это вопрос совести, а не только авторских прав. Кормухина была до глубины души возмущена «кражей».

«Это не вопрос авторских прав, а совести в искусстве. Как можно воровать творчество? Мне было важно обозначить эту проблему», — сетовала Кормухина в беседе с РИА Новости в 2023 году.

Кроме того, певица полагала, что ее конфликт с Гагариной обозначил проблему в искусстве. Кормухина высказывала предположение, что средства за исполнение «Кукушки» идут на спонсирование украинской армии.

«Каждый раз, когда поет Гагарина, деньги получает Меладзе. А он давно поддерживает ВСУ. Должна быть в культуре спецоперация», — подчеркивала исполнительница.

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Ольга Кормухина

Чем закончился суд для Кормухиной и Гагариной

Суды продолжались до 2022 года. Все время до оглашения решения Гагарина предпочитала не комментировать ситуацию, ограничиваясь редкими замечаниями.

В первой инстанции решение было вынесено без проведения специальных экспертиз: в них представителям Кормухиной отказали. Подав апелляцию, адвокаты Василий Бурдюг и Валерия Рытвина смогли добиться проведения исследования.

Консерватория им. Чайковского выступила экспертной площадкой. Сравнением двух версий песен занимались ведущие специалисты: от старших государственных экспертов и лауреатов премий в области литературы и искусства до композитора Игоря Крутого, которого привлекла сторона ответчика.

Трое из четырех специалистов пришли к выводу, что песня «Кукушка» в исполнении обеих артисток сильно отличается от оригинала Цоя. При этом при сравнении композиций между собой отмечалось, что треки почти полностью совпадают. Такое заключение экспертов означало, что аранжировка Гагариной не является самостоятельным музыкальным произведением.

«Причем концепция заимствована именно у переработки Кормухиной. Эксперты нашли 11 признаков заимствования, исключающих возможность случайного совпадения», — отмечал StarHit.

На сторону Гагариной встал Крутой. В своем заключении он изложил противоположное мнение и отметил, что песня исполнительницы хита «Спектакль окончен» самостоятельна. В итоге в иске Кормухиной было отказано.

«Сегодня справедливость восторжествовала частично — самая авторитетная экспертиза (Минюст совместно с консерваторией) установила факт плагиата, однако в иске было отказано. Но пока нет мотивированного решения, мы можем только предполагать, что явилось основанием отказа. Естественно, будем идти до конца и добиваться восстановления прав Ольги», — прокомментировали в 2022 году исход разбирательств защитники Кормухиной.

Кроме того, адвокаты Бурдюг и Рытвина уличили Крутого в ошибочности заключения. По мнению адвокатов, работа композитора отличалась «неполнотой».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

Что говорила семья Цоя о песне Гагариной

Недавно Гагарина рассказала, что стала жертвой сложившихся обстоятельств. Певица подчеркнула, что не собиралась никого обижать исполнением хита Цоя.

«С „Кукушкой“ для меня была неприятная история — на меня подали в суд. На ту, которая практически сбоку. Я жертва, пострадавшая», — сетовала Гагарина «Интервью — Москва24».

По словам певицы, кроме Кормухиной, никто не был против ее исполнения «Кукушки». За новую аранжировку популярной песни выступали даже родственники Цоя, отметила певица.

«Если говорить о семье Цоя, у меня есть разрешение и благословение от них», — подчеркнула Гагарина.

Кроме того, Гагарина ранее публиковала на страничке в соцсетях «разрешение» от сына Цоя Александра.

«На ваш запрос относительно прав на песню „Кукушка“ могу ответить следующее: наследниками исключительных прав Виктора Цоя являюсь я и мои родные. Певица Полина Гагарина на законных основаниях исполняет песню „Кукушка“», — написал сын Виктора Цоя.

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