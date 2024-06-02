Песня про Нукенову, перезапуск группы «Серебро», скандалы: как живет Фадеев

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер и исполнитель Максим Фадеев посвятил новую песню Салтанат Нукеновой, убитой собственным мужем. Что говорят о треке, как живет певец, что известно о перезапуске группы «Серебро»?

Что за песню написал Фадеев

В Telegram-канале музыкант отметил, что сделал это, чтобы убитая экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым «жила в мелодии» и ее «больше никто не мог тронуть». Песня доступна на всех стриминговых платформах.

«Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть», — отметил Фадеев.

На песню уже отреагировал брат Нукеновой Айтабек Амангельды, который поблагодарил композитора. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что композиция довела его до слез.

«Максим, спасибо, просто до слез... Спасибо всем добрым и светлым душам за поддержку и добрые слова», — написал Амангельды.

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru заявил, что песня Фадеева стала музыкальным памятником девушке. По его словам, композиция будет жить в сердцах близких погибшей.

Бабичев подчеркнул, что Фадеев обладает очень тонкой душевной организацией и является талантливым автором, который тяжело переживает любые трагедии и пропускает их через себя. Он напомнил о песнях продюсера, посвященных трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и бойцам СВО, подчеркнув его способность создавать красивую и трогательную лирику. Поэтому неудивительно, что Фадеев написал песню для Салтанат, чья история шокировала весь мир, отметил Бабичев.

«Понятно, что девушку не вернуть, но для родных Салты — музыкальный памятник, не могу сказать, сколько эта песня проживет в сердцах людей, но, тем не менее, для близких Салты — это очень тонкий душевный момент. Теперь они могут почтить память не только на кладбище, но и прослушивая песню. Большое спасибо за это Фадееву, его лирика поддерживает в самую трудную минуту, это Фадееву удается на самом высоком уровне», — сказал критик.

Что известно о перезапуске группы «Серебро»

18 мая Фадеев сообщил о перезапуске группы Serebro. В своем Telegram-канале он пообещал ответить на волнующие фанатов вопросы о солистках и проекте.

«Перезапускаем @serebro_3 (группу Serebro. — NEWS.ru). Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», — написал продюсер, прикрепив фотографию с тремя девушками, стоящими спиной.

В комментариях Фадеев рассказал, что всегда выбирал солисток не по принципу «кто лучше поет». Продюсер отметил, что для него важнее эмоционально-человеческие качества.

«Если есть от человека определенная энергия, которую я могу понять, то этот человек может быть потенциальным участником группы. Но при этом он, конечно же, должен обладать всеми остальными качествами, [а именно] музыканта», — объяснил продюсер.

Фадеев подчеркнул, что испытывает особенное чувство, будто начинает «что-то с нуля». Свое состояние он объяснил тем, что для него «»Серебро» сегодня — это группа с нуля, но при этом уже имеющая мировой статус».

Имена солисток пока неизвестны, но продюсер рассказал, что одна из них пишет тексты. Он добавил, что будущая звезда уже создала несколько песен для группы. Фадеев подчеркнул, что строчки композиций будут распределяться равномерно между участницами.

Количество участниц также остается загадкой. Фадеев лайкал комментарий, в котором пользователь предположил, что нашли только двух вокалисток. В то же время в комментариях под недавним постом продюсер заявил, что «больше любит треугольники».

С кем скандалил Фадеев в последнее время

В декабре 2023 года Максим Фадеев сообщил о решении возродить проект «Глюк'oZa» в «первозданном виде». По его словам, тогда он узнал, что на организованной блогером Анастасией Ивлеевой «голой» вечеринке, которая состоялась в клубе «Мутабор» в Москве 20 декабря, присутствовала Наталья Ионова — его бывшая подопечная и участница оригинальной группы.

«Многие ее знают под именем Глюк'oZa, хотя это на самом деле название группы, а не ее псевдоним. В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта „Глюк'oZa“ в его первозданном виде», — написал Фадеев в своем Telegram-канале.

Ионовой в новой «Глюк'oZе» нет. Продюсер объяснял, что артистка, по его мнению, дискредитирует концепцию проекта как своим творчеством, так и публичным поведением. Также Фадеев отметил, что не хочет, чтобы его ассоциировали с Ионовой.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — заявил композитор.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru выразил надежду, что музыкальный продюсер и Чистякова-Ионова не доведут вопрос об использовании ее сценического псевдонима до суда.

По словам юриста, который не представляет ничьих интересов, правовые процедуры могут отдалить двух хороших людей друг от друга.

«Порой он (Максим Фадеев. — NEWS.ru) может быть решителен и даже резок. Я говорю это в надежде, что Максим и Наталья Чистякова-Ионова решат вопрос об использовании сценического псевдонима Глюк'oZа и не станут доводить дело до суда. Правовые процедуры могут отдалить двух хороших людей друг от друга. Не хотелось бы, чтобы они становились врагами из-за этой ситуации», — высказался Жорин.

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