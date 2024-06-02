Брак с фигуристкой, карьера в США, травма: как Чернышев жил до Заворотнюк

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

В субботу, 1 июня, фигурист Петр Чернышев проводил в последний путь свою супругу, актрису Анастасию Заворотнюк. Как складывалась жизнь спортсмена до встречи с «прекрасной няней»?

Что Чернышев сказал на похоронах жены

Фигурист Петр Чернышев простился с супругой Анастасией Заворотнюк у ее могилы, передавал корреспондент NEWS.ru. Вдовец перекрестился три раза у фотографии актрисы, после чего ушел.

На опубликованных кадрах видно, что могила знаменитости завалена цветами. К ней выстроилась очередь поклонников, которые захотели попрощаться с кумиром. На фоне играл живой оркестр.

Чернышев после погребения актрисы выразил благодарность журналистам, которые освещали церемонию прощания. Он, едва сдерживая слезы, подчеркнул, что артистка ценила любовь к себе. Примечательно, что фигурист после похорон сразу направился к автомобилю и уже был готов уехать, однако нашел в себе силы выйти и пообщаться с прессой.

«Я хотел поблагодарить тех, кто пришел сегодня, для Насти ваша любовь она давала всегда силы. И я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все было хорошо», — сказал Чернышев.

Как Чернышев стал фигуристом

Петр родился в Ленинграде, и в раннем детстве отец поставил мальчика на коньки. Чернышев мечтал о карьере хоккеиста. Но глава семьи Андрей Чернышев не хотел, чтобы сын получал тяжелые травмы в игре отчаянных парней, поэтому был против опасного увлечения. Родители решили подобрать для сына другой вид спорта, связанный с коньками, — фигурное катание.

В шесть лет Петр попал на первое занятие. А уже с восьми пропадал на соревнованиях, сборах и тренировках. Несмотря на плотный график, юный спортсмен не забывал про учебу, окончив школу с серебряной медалью.

Чернышеву пророчили карьеру выдающегося одиночника. К 18-летнему возрасту Петр прекрасно владел тройными прыжками и другими технически сложными элементами. Карьерный путь складывался хорошо: победы на городских, всесоюзных и международных турнирах.

Но все перспективы сгубила тяжелая травма. Петр пропустил почти год и уже не смог нагнать сверстников. В таком случае фигуристы зачастую меняют дисциплину. Чернышев перешел в танцы на льду. Наиболее удачный союз сложился с Ольгой Першанковой. Вместе они выиграли чемпионат России. Правда, вскоре Петр уехал за границу вслед за возлюбленной.

Что известно о первом браке Чернышева

В 1988 году Чернышев женился на известной советской фигуристке Наталье Анненко. Молодоженов разделяла приличная разница в возрасте. Наталья старше Петра на семь лет. В 1992 году Анненко завершила профессиональную карьеру, поэтому решила отправиться на заработки в США.

Именно вслед за женой Чернышев перебрался в Америку. В Лейк-Плэсиде он продолжил тренироваться в международной школе Натальи Дубовой, чей воспитанницей является Татьяна Навка. Но все же в приоритете для молодого человека была семья.

«Я ездила в туры. И он мне в любой город присылал цветы, подарки. В Америке, когда я в шоу выступала, мог через всю страну ко мне прилететь. Проводил полдня в самолете, только чтобы просто меня повидать, и улетал обратно. Это подвиг!» — делилась Анненко с газетой «Спорт-эксперсс».

Пара прожила в счастливом браке семь лет, пока не начались разногласия из-за того, что Чернышев стал в паре выступать с Наоми Ланг, к которой Анненко его ревновала. Развод прошел тихо, без ссор, бывшие супруги сохранили теплые отношения.

С Наоми Петр стал пятикратным чемпионом США и получил американское гражданство. В 2001 году пара приняла участие в Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, где заняла 11-е место. В 2003 году они прекратили выступать из-за травмы партнерши. После этого роман тоже закончился, но они остались хорошими друзьями.

С будущей женой Анастасией Заворотнюк Чернышев познакомился на съемках передачи «Танцы на льду. Бархатный сезон» в 2007 году. Он выступал в проекте с Юлией Ковальчук, а «прекрасная няня» была приглашена на Первый канал в качестве ведущей.

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