«Была в такой депрессии, что никуда не ходила»: где сейчас Арина Шарапова

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Арина Шарапова

Арина Шарапова полюбилась зрителям как ведущая новостных программ на Первом канале. Где сейчас журналистка, что известно о ее личной жизни?

Как прославилась Арина Шарапова

В 1990-х журналистку пригласили работать в «Вести» на РТР. Кроме того, она начала вести программу «60 минут», а после настойчивых уговоров Константина Эрнста и Бориса Березовского перешла на ОРТ.

Два года Шарапова вела программу «Время», пока не уступила кресло Сергею Доренко. Ведущей не нравилась политическая тенденция, однако решиться на уход она никак не могла.

«Не было сил уйти сразу. И тут вдруг пришел Сережа Доренко и сказал: „Принимаю кресло“. И я даже не просила ничьей помощи, чтобы остаться. Нет, нет. Отдала без боя. Но переживала безумно, плакала. Была в такой депрессии, что вообще никуда не ходила», — признавалась Шарапова в одном из интервью.

В тот момент о ведущей распространялись неприятные слухи: ей приписывали романы с женатыми мужчинами, которые дарят роскошные подарки. Шарапова отвергала эти сплетни.

Звезда не отчаивалась и создала собственное ток-шоу «Арина» на НТВ. Правда, спустя несколько месяцев программу закрыли из-за низких рейтингов. Тогда журналистка начала вести передачу «Место встречи», где брала интервью у первых лиц Красноярского края, однако и это шоу закрыли.

Шарапова перешла в программу «Час Быка», но и там не задержалась. В 2001-м она вернулась на ОРТ в программе «Доброе утро». Вплоть до 2020 года ведущая каждый понедельник появлялась на российских телеэкранах. В перерывах она трудилась над выпусками «Модного приговора», «Самого лучшего мужа» и проекта «Остров Крым». Правда, в 2020-м журналистка внезапно покинула Первый канал.

Также Шарапова была замечена в камео в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Свой человек», «Рублевка — дорога к счастью». С 2018 года ведущая работала на канале «Звезда» в программе «Десять фотографий».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Арина Шарапова

Где сейчас Арина Шарапова

В 2022 году телеведущая все же вернулась на Первый канал. Зрители «видятся» с ней четыре раза в месяц с 5 до 7 утра по московскому времени.

«Боюсь, чаще не одолею. У меня еще программа „10 фотографий“ на канале „Звезда“. Плюс школа „Артмедиаобразование“, где мы проводим тренинги для разных групп населения. Она вошла в большой проект „Экософия“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“», — рассказывала Шарапова в 2022 году.

Сохранять бодрость телеведущей помогает прослушивание легкой и веселой музыки, а также отлаженный алгоритм «пробуждения».

«Первое — холодный душ. Второе — зарядка. Третье — чашечка кофе на берегу Москвы-реки в 4 утра. Если мы снимаем на берегу реки, конечно», — раскрывала секреты 63-летняя теледива.

Секреты привлекательности телеведущей, по её собственному признанию, кроются в комплексном уходе за собой. Во-первых, Арина следит за своим питанием, избегает вредной пищи и сладостей и старается пить много воды. Во-вторых, важную роль в жизни телеведущей играет спорт. Кроме того, особое внимание Шарапова уделяет уходу за кожей.

«Красота для меня — это… ухоженность, статность, стильность, умение себя вести, сдержанность. Мне кажется, что женщина красива, когда она ведет себя не вызывающе», — рассказывала звезда.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Эдуард Карташов и Арина Шарапова

Что известно о личной жизни Арины Шараповой

За плечами телеведущей осталось три брака. Первым избранником был поэт Олег Борушко, в отношениях с которым родился сын Даниил. Чувства молодых людей остыли, и они развелись, после чего Шарапова встретила Сергея Аллилуева, племянника жены Иосифа Сталина. Отношения продлились семь лет. Третьим супругом журналистки стал Кирилл Легат. Роман с генеральным директором телекомпании «Стрим» был прекращен по инициативе самой Шараповой.

Сейчас телеведущая замужем за Эдуардом Карташовым. Пара вместе больше 20 лет.

«Формулу семейного счастья нельзя вывести: ее можно только на смертном одре узнать. Когда закрываешь глаза, думаешь: „Господи, какая еще формула семейного счастья? Просто живи, кайфуй, радуйся и люби человека, который находится рядом с тобой, который тебе верен и предан“. Мне кажется, это очень большая работа. Вообще семья — это труд. Я очень хочу, чтобы это объясняли людям постоянно. Что семья — это труд. Это очень важно на самом деле знать, что нет секретов и рецептов крепкой семьи. Только труд и терпение», — сказала Шарапова в интервью PROZVEZD.

У Шараповой есть двое внуков — 17-летний Никита и 14-летний Степан.

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