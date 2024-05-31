«Меня супруг всегда носит на руках»: как живет Елена Летучая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Летучая

Телеведущая Елена Летучая, получившая популярность благодаря шоу «Ревизорро», часто появляется на светских мероприятиях. Как живет знаменитость, что известно о ее здоровье и личной жизни?

Что за операция была у Елены Летучей

Звезда оказалась на операционном столе осенью 2023 года. Тогда она порвала связки на правой ноге. Кроме того, во время недавнего путешествия телеведущая вновь травмировала правила ногу. Ситуация оказалась настолько серьезной, что Летучую решили вновь прооперировать.

«Операцию я делала в Москве: она длилась два часа. В сентябре прошлого года мне уже делали операцию на этой же, правой ноге, когда я порвала связки. Сейчас я перенесла более сложную операцию: перенос сухожилия на связку. Я обратилась к российским врачам, потому что им доверяю. Считаю, что в нашей стране лучшие врачи. Перед операцией не волновалась. Все прошло успешно. Но нога побаливает до сих пор, конечно. Что поделать — нужно время, чтобы все зажило, — сказала знаменитость в интервью PROZVEZD.

По словам Летучей, пока она находилась в стационаре, врачи относились к ней очень внимательно. После выписки телеведущей дали строгие рекомендации, которые она неукоснительно соблюдает.

«Всего мне потребуется примерно полгода для того, чтобы восстановиться полностью. Врачи мне дали определенные рекомендации, упражнения, которые я выполняю, чтобы реабилитация прошла скорее», — рассказала звезда, добавив, что ей пришлось отказаться от обуви на каблуках.

Травма не мешает телеведущей посещать светские мероприятия. В апреле Летучая появилась на красной дорожке 46-го Московского международного кинофестиваля. Внимание публики привлек образ телеведущей — она надела черное платье в пол, сетчатые перчатки, а в руках у звезды были костыли в стразах.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Елена Летучая и Юрий Анашенков

Чем сейчас занимается Елена Летучая

После ухода из проекта «Ревизорро» Летучая начала сотрудничество с телеканалом СТС, однако оно не сложилось. В 2022 году звезда отказалась вести шоу «Рогов+» со стилистом Александром Роговым. Летучая заявила, что покинуть проект ее вынудило решение продюсеров передачи о смене формата. По словам звезды, изначально программа задумывалась как замена шоу «Снимите это немедленно».

С 2021 года Летучая преподает в Высшей школе телевидения «Останкино». Кроме того, она попробовала себя в мире моды. Вместе с дизайнером Ольгой Якубович она выпустила несколько капсульных коллекций, которые состояли в основном из строгих костюмов белого цвета.

Также Летучая работает на тревел-шоу «Места». В программе она рассказывает зрителям о красотах России, которые стоит увидеть.

Есть ли у Елены Летучей дети

Знаменитость уже восемь лет счастлива в браке с бизнесменом Юрием Анашенковым. До этого супруг Летучей состоял в отношениях с Асмик Вайе Рейтор. У них есть общий сын. Также у Анашенкова есть ребенок от союза с Евгенией Зайченко. Летучая пока не стала мамой.

«Если высшие силы решат, что у нас с Юрой будут общие дети, значит, они у нас будут, и мы станем им лучшими родителями, но если так не случится, я не буду убиваться и рыдать», — заверила телеведущая в интервью изданию «7Дней».

Несмотря на бездетность, пара счастлива, и у них царит полная идиллия. По словам ведущей, в основе их отношений лежат полное доверие и взаимопонимание.

«Меня супруг всегда носит на руках: вне зависимости от того, болит у меня нога или нет», — пошутила знаменитость.

Секрет счастливых отношений она видит в том, чтобы «партнер возбуждал». По словам Летучей, за восемь лет брака ни ей, ни супругу не было скучно ни днем, ни ночью.

«Главное, чтобы партнер вас возбуждал. Мне кажется, это самое главное. У меня с мужем в этом плане все замечательно. По моим глазам разве не видно, что все хорошо? Глаза блестят!» — откровенничает Летучая.

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