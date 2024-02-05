«Ревизорро», ссора с Самбурской, виза США: куда пропала Елена Летучая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Летучая

Елена Летучая прославилась как ведущая программы «Ревизорро». Почему она покинула проект, как журналистка живет сейчас, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Летучая

Елена Летучая родилась 5 декабря 1978 года в Ярославле. В 1986 году переехала в Тынду вместе с родителями.

В 1999 году она окончила Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности «финансы предприятий». В 2005 году окончила Российский государственный открытый техуниверситет путей сообщения по специальности «экономика».

В 29 лет Летучая решила сменить профессию и поступила в Останкинскую школу, отучилась на ведущую и устроилась на телевидение. Сначала она была стажером и редактором на чужих программах, потом добилась позиции продюсера, готовила передачу «Пусть говорят».

Спустя время она ушла с федерального ТВ и переключилась на кабельные каналы, в том числе на «Пятницу!». Тогда телеведущая попала в программу «Ревизорро», сделавшую ее популярной. Она отработала в проекте три сезона.

Почему Летучая ушла из «Ревизорро»

В 2016 году появилась информация о том, что Елена Летучая покидает «Ревизорро». Плотный график и стрессовые съемки негативно отражались на ее эмоциональном состоянии, и в какой-то момент она попросила у руководства канала отдых, предложив найти новую ведущую.

При этом директор «Пятницы!» Николай Картозия заявил, что не видит в этой роли никого, кроме нее. Он предложил найти двух людей, которые были бы ее соведущими и выполняли основную работу: ездили по регионам и проверяли рестораны.

Но на деле место Летучей заняла Ольга Романовская. При этом продюсеры пытались скрыть от телеведущей этот факт. По ее мнению, руководству нужно было быть честным с ней и рассказать о новой ведущей.

При этом Летучая подчеркивала, что не испытывает негатива к Картозии.

«У меня никогда не было негатива к Николаю Борисовичу Картозии, мы всегда дружили. Если взять меня и „Пятницу!“, то я была предана ей как пес. Не хочу вплетать его в конфликт. Конечно, он причастен тоже как руководитель канала. Но благодарна ему буду до конца жизни, несмотря на то, что у нас тогда не срослось с „Пятницей!“. Когда речь идет об успехе, больших деньгах, популярности — и все это зациклено на одном человеке... Безусловно, меня хотели контролировать, влиять на меня», — объяснила она.

Почему Летучая поругалась с Самбурской

После ухода из проекта Елена Летучая поругалась с актрисой Настасьей Самбурской, которая спустя время заняла ее место.

«Там были личные оскорбления физического характера. Когда я это прочитала, я была шокирована тем, почему она это сделала. У меня есть версия, но в целом я нигде не реагирую на такие истории, потому что я считаю, когда человек в публичном поле оскорбляет другого, особенно незнакомого человека, он унижает сам себя», — рассказала журналистка.

Летучая признавалась, что Самбурская предложила ей встретиться и собиралась извиниться, но она хотела от артистки публичных извинений.

«Я не против, но если меня охаяли на весь интернет, то я хочу публичных извинений. Было ощущение, что это еще одна издевка, и я не приняла таких извинений. Сейчас я не испытываю никакого негатива к Настасье», — отмечала она.

Почему Летучая поругалась с Роговым

В 2022 году Елена Летучая отказалась вести шоу «Рогов+» на СТС со стилистом Александром Роговым.

Она заявила, что покинуть проект ее вынудило решение продюсеров передаче о смене формата. По словам телеведущей, изначально программа задумывалась как замена шоу «Снимите это немедленно» с Роговым, который решил уйти с канала СТС на ТНТ. Летучей подобрали соведущую, но вскоре все изменилось.

«Новый концепт программы мне понравился, мне даже подобрали чудесную соведущую. Мы работали и готовились к старту. Но однажды появилась новость, что Рогов возвращается на канал, а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место», — рассказала она.

Однако возвращением Рогова дело не ограничилось. Продюсеры решили вернуться к прежнему формату шоу в стиле «Снимите это немедленно».

«Мы начинаем съемки, и на пятый день я случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, мы вернулись к старому формату Александра. Как нож в спину: мне показали название программы — „Рогов+“. В целом, никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной, даже не введя в курс», — объяснила журналист.

Что известно о личной жизни Летучей

Елена Летучая вышла замуж за бизнесмена Юрия Анашенкова в 2016 году. Она признавалась, что мечтает о пополнении в семье, но пока не получается.

«Мы стараемся, но вот пока не получается», — говорила журналистка в интервью Надежде Стрелец.

В ноябре прошлого года Летучая и ее супруг получили визы США.

«Друзья, нас переполняют эмоции! Хотим поделиться комической новостью: нам одобрили визы США на 3 года!» — писала она.

До этого муж Летучей был в отношениях с Асмик Вайе Рейтор. У них есть общий сын. Также у Анашенкова есть ребенок от союза с Евгенией Зайченко.

Летучая рассказывала, что к детям супруга относится как к родным. Они часто проводят время вместе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российская телеведущая Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым

Чем сейчас занимается Летучая

С 2021 года Елена Летучая преподает в Высшей школе телевидения «Останкино».

Кроме того, журналист попробовала себя в мире моды — совместно с дизайнером Ольгой Якубович она выпустила несколько капсульных коллекций, состоящих в основном из строгих костюмов белого цвета.

Также телеведущая работает на тревел-шоу «Места». В программе она рассказывает зрителям о красотах России, которые стоит увидеть.

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