Лилия Гильдеева известна как ведущая программы «Сегодня» на канале НТВ. Почему она уехала из России, где и как живет сейчас?
Чем известна Гильдеева
Лилия Гильдеева родилась 14 июня 1976 года в Заинске. Окончила филфак Казанского государственного университета.
Карьеру тележурналиста Гильдеева начала в Набережных Челнах в 1997 году в программе «Эфир».
«Мы с подругами отмечали получение диплома и просто так стали переключать каналы телевизора. Я увидела картинку: серый свет, девушка с землистым цветом лица (впоследствии оказалось, что очень красивая) что-то сидит и читает. В шутку я сказала: „Могу не хуже!“ Девчонки уцепились за эту идею, тут же позвонили на канал, меня привели за ручку и в тот же день посадили вести „Новости“. Хорошо помню, как меня трясло», — вспоминала она.
В 1999 году Гильдеева переехала в Казань, где работала на региональном канале «Вариант». С 2002 по 2006 год работала на ТНВ.
В 2006 году телеведущую пригласили на канал НТВ в программу «Сегодня».
«Предложение приехать на кастинг НТВ мне очень польстило, но я ни на секунду не поверила, что могу этот кастинг выиграть. Ехала из чистого любопытства. И еще очень долго было чувство, что меня кто-то разыгрывает. После кастинга я вернулась обратно в Казань и все время твердила себе: „Успокойся! Тебя не выберут! Ты там побывала, и уже хорошо!“ Так прошла неделя жутких переживаний, а потом мне позвонили и пригласили в Москву», — рассказывала Гильдеева.
В апреле 2008 года президент России Владимир Путин выписал телеведущей благодарность «за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации».
В июле 2021 года она также получила благодарность «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».
Что известно о личной жизни Гильдеевой
Лилия Гильдеева замужем за мужчиной по имени Рустам. Он работал монтажером на телевидении, а после переезда в Москву устроился в автосалон.
В браке родились двое детей: сын Данила и дочь Майя.
«Жизнь — странная штука, ничего нельзя загадывать. Я живу сегодня и завтра. Не более того. И принимаю обстоятельства такими, какие они есть. И еще... Для меня все-таки семья на первом месте, а не работа», — говорила Гильдеева.
Почему Гильдеева ушла с НТВ
В 2022 году Лилия Гильдеева уволилась с канала НТВ и уехала из России. Об этом сообщил блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).
В пресс-службе НТВ также подтвердили информацию об уходе телеведущей с канала. При этом документы Гильдеева подписала, когда уже находилась за границей. Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление, уточнял Варламов.
В том же году Гильдеева дала единственное интервью интернет-изданию The Insider (включено Министерством юстиции России в реестр СМИ-иноагентов), в котором объяснила, что уехала из РФ из-за осуждения спецоперации. Она заявила, что не видела для себя другого выхода.
Что известно о местонахождении Гильдеевой сейчас
На момент интервью The Insider, в конце марта 2023 года, Лилия Гильдеева находилась в Турции.
Неизвестно, где она живет сейчас и чем занимается. Некоторые пользователи Сети утверждают, что телеведущая вместе с супругом и детьми находится в Италии. По словам других, семья живет в США.
Читайте также:
«Голая» вечеринка, отказ от эмиграции, СВО: как сейчас живет Максим Аверин
Украина, майор СБУ, слухи о романах с актрисами: где сейчас Ян Цапник
Признался в любви к Киеву, но снимается в РФ: где сейчас актер Кирилл Кяро