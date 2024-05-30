Благодарность от Путина и осуждение СВО: где сейчас ведущая Лилия Гильдеева

Фото: Социальные сети

Лилия Гильдеева

Лилия Гильдеева известна как ведущая программы «Сегодня» на канале НТВ. Почему она уехала из России, где и как живет сейчас?

Чем известна Гильдеева

Лилия Гильдеева родилась 14 июня 1976 года в Заинске. Окончила филфак Казанского государственного университета.

Карьеру тележурналиста Гильдеева начала в Набережных Челнах в 1997 году в программе «Эфир».

«Мы с подругами отмечали получение диплома и просто так стали переключать каналы телевизора. Я увидела картинку: серый свет, девушка с землистым цветом лица (впоследствии оказалось, что очень красивая) что-то сидит и читает. В шутку я сказала: „Могу не хуже!“ Девчонки уцепились за эту идею, тут же позвонили на канал, меня привели за ручку и в тот же день посадили вести „Новости“. Хорошо помню, как меня трясло», — вспоминала она.

В 1999 году Гильдеева переехала в Казань, где работала на региональном канале «Вариант». С 2002 по 2006 год работала на ТНВ.

В 2006 году телеведущую пригласили на канал НТВ в программу «Сегодня».

«Предложение приехать на кастинг НТВ мне очень польстило, но я ни на секунду не поверила, что могу этот кастинг выиграть. Ехала из чистого любопытства. И еще очень долго было чувство, что меня кто-то разыгрывает. После кастинга я вернулась обратно в Казань и все время твердила себе: „Успокойся! Тебя не выберут! Ты там побывала, и уже хорошо!“ Так прошла неделя жутких переживаний, а потом мне позвонили и пригласили в Москву», — рассказывала Гильдеева.

В апреле 2008 года президент России Владимир Путин выписал телеведущей благодарность «за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации».

В июле 2021 года она также получила благодарность «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».

Что известно о личной жизни Гильдеевой

Лилия Гильдеева замужем за мужчиной по имени Рустам. Он работал монтажером на телевидении, а после переезда в Москву устроился в автосалон.

В браке родились двое детей: сын Данила и дочь Майя.

«Жизнь — странная штука, ничего нельзя загадывать. Я живу сегодня и завтра. Не более того. И принимаю обстоятельства такими, какие они есть. И еще... Для меня все-таки семья на первом месте, а не работа», — говорила Гильдеева.

Почему Гильдеева ушла с НТВ

В 2022 году Лилия Гильдеева уволилась с канала НТВ и уехала из России. Об этом сообщил блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В пресс-службе НТВ также подтвердили информацию об уходе телеведущей с канала. При этом документы Гильдеева подписала, когда уже находилась за границей. Сначала уехала, боялась, что просто так не отпустят, потом написала заявление, уточнял Варламов.

В том же году Гильдеева дала единственное интервью интернет-изданию The Insider (включено Министерством юстиции России в реестр СМИ-иноагентов), в котором объяснила, что уехала из РФ из-за осуждения спецоперации. Она заявила, что не видела для себя другого выхода.

Что известно о местонахождении Гильдеевой сейчас

На момент интервью The Insider, в конце марта 2023 года, Лилия Гильдеева находилась в Турции.

Неизвестно, где она живет сейчас и чем занимается. Некоторые пользователи Сети утверждают, что телеведущая вместе с супругом и детьми находится в Италии. По словам других, семья живет в США.

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