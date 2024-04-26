Летучая появилась на красной дорожке с блестящими костылями Летучая оказалась на публике на костылях со стразами и рассказала об операции

Российская телеведущая Елена Летучая появилась на красной дорожке в вечернем платье и с костылями, сообщает корреспондент NEWS.ru. Звезду заметили на 46-м Московском международном кинофестивале, который проходит в столице с 19 по 26 апреля.

Летучая пришла на дорожку одна из первых. Внимание публики привлек образ телеведущей — она надела черное платье в пол, сетчатые перчатки, а в руках у звезды были костыли в стразах. Летучая позировала перед камерами с супругом Юрием Анашенковым.

Как пишет портал МСК1, в сентябре 2023 года Елена Летучая перенесла операцию на ноге из-за порванных связок. Однако спустя некоторое время возникли проблемы из-за инцидента на острове, когда ее нога попала в песок. По словам телеведущей, на этот раз операция была более серьезной, и ее провели в Москве специалисты по спортивным травмам.

Ранее Летучая заявила, что несмотря на развитие прогрессивных взглядов, женщины в обществе вынуждены испытывать большое давление и сталкиваются со стандартами, которым вынуждены соответствовать. Так, многие девушки выходят замуж и рожают детей ради собственного комфорта и имиджа в кругу подруг, а не потому, что им это нужно.