Чернышев перекрестился у могилы Заворотнюк: скорбные кадры с кладбища

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Супруг скончавшейся от рака мозга Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев проводил любимую жену в последний путь. Вдовец выглядел разбитым, его почти трясло, когда он бросал горсть земли в могилу артистки. Как сообщил корреспондент NEWS.ru, мужчина долго не мог уйти от захоронения.

Также Чернышев после погребения актрисы выразил благодарность журналистам, которые освещали церемонию прощания. Он, едва сдерживая слезы, подчеркнул, что артистка ценила любовь к себе.

Заворотнюк похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилой народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Кадры с похорон — в галерее NEWS.ru.

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