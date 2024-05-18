Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Фадеев

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы Serebro. В своем Telegram-канале он пообещал ответить на волнующие фанатов вопросы о солистках и проекте.

Перезапускаем @serebro_3 (группу Serebro. — NEWS.ru). Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом, — написал он.

В начале марта Фадеев сообщал, что намерен возродить группу Serebro в новом составе. Тогда в проект уже были выбраны две солистки, искали третью. Продюсер признался, что изначально создавал трио для участия в конкурсе «Евровидение», в котором коллектив занял третье место. Фронтвумен группы стала финалистка второго сезона «Фабрики звезд» Темникова, но позже она ушла из коллектива.

Кроме того, продюсер называл работу с поп-трио «главным кошмаром, счастьем, ужасом и адом» в своей жизни. Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина заявила, что она не может отвечать за воспоминания Максима Фадеева.

Продюсер также рассказывал, что с группой Serebro у него связаны самые мерзкие воспоминания. Причиной этому может быть конфликт с Еленой Темниковой. Сам же Фадеев говорил, что участницы трио его использовали. Не последнюю роль в истории сыграли подозрения Темниковой о связи Фадеева и Серябкиной.