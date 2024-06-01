«Хотел, чтобы она жила в мелодии»: Фадеев посвятил песню убитой Нукеновой Фадеев написал стихи и исполнил песню в честь Нукеновой

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Фадеев

Продюсер и исполнитель Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой, убитой собственным мужем — экс-министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым. В Telegram-канале музыкант отметил, что сделал это, чтобы погибшая «жила в мелодии» и ее «больше никто не мог тронуть». Песня доступна на всех стриминговых платформах.

Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть, — отметил Фадеев.

На песню уже отреагировал брат Нукеновой Айтабек Амангельды, который поблагодарил композитора. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что композиция довела его до слез.

Максим, спасибо, просто до слез... Спасибо всем добрым и светлым душам за поддержку и добрые слова, — написал Амангельды.

Ранее брат Нукеновой заявил, что Бишимбаев, приговоренный к 24 годам тюрьмы за убийство жены, может быть причастен к смерти еще одного человека. По его словам, бывший чиновник много лет назад смог избежать наказания за смерть сбитого на переходе ребенка. Как рассказал Амангельды, он узнал об этом эпизоде от женщины, которая откликнулась на призыв семьи Нукеновой поделиться любой важной информацией о Бишимбаеве и ночи убийства.