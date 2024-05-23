Брат Нукеновой рассказал, что Бишимбаев мог убить еще одного человека

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан

Куандык Бишимбаев

Экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, приговоренный к 24 годам тюрьмы за убийство жены Салтанат Нукеновой, может быть причастен к смерти еще одного человека, заявил брат погибшей Айтбек Амангельды в интервью телеведущему Тимуру Балымбетову. По его словам, бывший чиновник много лет назад смог избежать наказания за смерть сбитого на переходе ребенка.

Как рассказал Амангельды, он узнал об этом эпизоде от женщины, которая откликнулась на призыв семьи Нукеновой поделиться любой важной информацией о Бишимбаеве и ночи убийства. Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, сообщила, что наезд на ребенка произошел давно и в момент аварии Бишимбаев находился в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, вину за произошедшее на себя взял знакомый экс-чиновника.

Она рассказала очень детально всю историю, со всеми именами. Она дала имя человека, который взял на себя вину, его дату рождения. <...> Потом по примирению сторон дело было закрыто, — сказал Амангельды.

Ранее экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман рассказала, что его дети хотят сменить фамилию. По ее словам, наследники столкнулись с психотравмой и решили изменить личные данные, поскольку после резонанса дела фамилия Бишимбаева «стала нарицательной».