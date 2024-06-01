«Тяжело переживает»: музкритик восхитился песней Фадеева про Нукенову Критик Бабичев: песня Фадеева «Салта» станет музыкальным памятником Нукеновой

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Максим Фадеев

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с NEWS.ru заявил, что песня продюсера Максима Фадеева, посвященная Салтанат Нукеновой, чья трагическая история потрясла Казахстан и весь мир, стала музыкальным памятником девушке. По его словам, композиция будет жить в сердцах близких погибшей.

Бабичев подчеркнул, что Фадеев обладает очень тонкой душевной организацией и является талантливым автором, который тяжело переживает любые трагедии и пропускает их через себя. Он напомнил о песнях продюсера, посвященных трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и бойцам СВО, подчеркнув его способность создавать красивую и трогательную лирику. Поэтому неудивительно, что Фадеев написал песню для Салтанат, чья история шокировала весь мир, отметил Бабичев.

Понятно, что девушку не вернуть, но для родных Салты — музыкальный памятник, не могу сказать, сколько эта песня проживет в сердцах людей, но, тем не менее, для близких Салты — это очень тонкий душевный момент. Теперь они могут почтить память не только на кладбище, но и прослушивая песню. Большое спасибо за это Фадееву, его лирика поддерживает в самую трудную минуту, это Фадееву удается на самом высоком уровне, — сказал критик.

Максим Фадеев рассказал о песне, посвященной Салтанат Нукеновой, 1 июня. Продюсер отметил, что сделал это, чтобы погибшая «жила в мелодии» и ее «больше никто не мог тронуть».

Верховный суд Казахстана приговорил бывшего главу Минэкономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам колонии за убийство Салтанат Нукеновой. По версии гособвинения, экс-чиновник забил до смерти жену 9 ноября 2023 года в принадлежащем его семье астанинском ресторане Bau.