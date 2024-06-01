Ругань на Россию, «отмена», отъезд за рубеж: куда пропал Ярослав Евдокимов

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Ярослав Евдокимов

Певец Ярослав Евдокимов считался в России «исполнителем одного хита» и окончательно пропал со сцены в 2023 году. Что с ним случилось, почему его «отменили» в России, где он сейчас?

Как Ярослав Евдокимов уничтожил свою карьеру

Уроженец украинского Ровно стал известен в 1980-е годы, выступая в популярном в Советском Союзе жанре музыкального романса. Пик его популярности и финансового успеха пришелся на 1990-е, когда Евдокимов переехал в российскую столицу и стал солистом «Мосэстрады». С Анатолием Поперечным и Александром Морозовым он записал свои самые известные хиты «Фантазер» и «Калины куст». В 2006 году президент Владимир Путин своим указом присвоил ему звание заслуженного артиста Российской Федерации.

«Царьград» пишет, что концерты Евдокимова начали отменять весной 2023 года. Пользователи в Сети вспомнили певцу старое интервью, в котором он называл Россию «уродливой страной» и винил Москву в начале войны в Донбассе.

«Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всем Кремль. <...> За что? За что? За что? Что, им Донбасс нужен? Крым нужен? Зачем? Хочет Украина в Европу идти? Пускай идёт. И Россия должна жить по-европейски. Вы видели, как они там колошматили молодежь? Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно», — заявлял он тогда в эфире сайта «Белорусский партизан».

Концертный директор Евдокимова утверждала, что интервью было дано «в порыве эмоций» в 2014 году, однако в России это было воспринято как осуждение СВО.

Где смог выступить в 2024 году Ярослав Евдокимов

Тур Евдокимова, запланированный на весну 2023 года, оказался отменен практически полностью из-за жалоб недовольных граждан. Выступления были отменены в Омске, Томске и Краснодаре, Сочи и Петрозаводске. Состоялось только выступление в Новосибирске.

В дальнейшем почти год ничего не известно о концертах Евдокимова. Как отмечает «Абзац», осенью 2023 года выступление Евдокимова было заявлено на юбилее композитора Игоря Матеты в подмосковном «Крокус Сити Холле», но активисты заметили это и потребовали убрать музыканта из программы. После этого певец отправился в Белоруссию, где живет его супруга.

Согласно официальному сайту певца, он смог вернуться к концертной деятельности только в феврале 2024 года: дал три концерта в Казахстане, в филармонии Астаны, цирке Караганды и Дворце Республики в Алма-Ате. В дальнейшем, пишет «Абзац», появилась информация, что он выступил на одном из ностальгических сборных концертов в московском клубе в феврале.

Где сейчас Ярослав Евдокимов

«Абзац» попытался связаться с певцом. К телефону подошла его концертный директор Наталья Табаран. Она сообщила, что Евдокимов сейчас не в России.

«В данный момент Ярослав Александрович занимается своим здоровьем, обследуется за границей. Он не планирует никакие концерты или записи. Он до осени не появится в Москве точно», — заявила Табаран.

77-летний певец активно ведет соцсети. 8 мая он в принятую в Европе дату поздравил своих подписчиков с Днем Победы, сопроводив поздравления фото на фоне Речного вокзала в Киеве. В дальнейшем он несколько раз публиковал селфи-видео, позируя на фоне весенней природы.

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