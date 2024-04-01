Составлен список артистов, которые могут обанкротиться вслед за «Би-2»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Global Look Press

Артур Смольянинов, Дмитрий Назаров

Лидер «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что группа обанкротилась. Почему так произошло, каким еще артистам грозит серьезная потеря доходов?

Почему группа «Би-2» обанкротилась

Немецкое издание Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовало интервью Левы Би-2 с журналистом Константином Эггертом (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант рассказал, что после начала СВО группа стала фактически «банкротами», поскольку все, что касается доходов, у них «очень опустилось».

В 2024 году после освобождения из тюрьмы в Таиланде, рассказал Лева, «Би-2» пришлось поделить мир на «красные», «нейтральные» и «зеленые» зоны — то есть страны, где безопасно и небезопасно выступать. Такое отношение к потенциальным турам сильно повлияло на доходы.

Какие артисты могут обанкротиться вслед за «Би-2»

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что сценарий «Би-2» ждет всех «беглых артистов». По его словам, причина бед таких звезд заключается в «отсутствии мозгов».

«Этот человек — дурак, он потерял абсолютно все за два года, что мог потерять в своей жизни: концерты, контракты. Они думали, что начнут хаять Россию и будут всем нужны. Я не удивляюсь, что „Би-2“ стали банкротами. Дальше все сбежавшие артисты будут заявлять о своем банкротстве. Это принцип домино: один элемент упал, а за ним посыпались остальные», — заявил продюсер в беседе с «Абзацем».

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Лидер «Би-2» Лёва (Егор Бортник)

Дзюник считает, что «беглецам» не удастся избежать участи «Би-2». По мнению продюсера, все они имеют перспективы потерять всё. В качестве примера звезд, у которых «изначально не было мозгов», он привел народного артиста России Дмитрия Назарова и актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Например, Дмитрий Назаров, который пишет паскудные стишки. Посмотрите, на кого он стал похож! Или Смольянинов недалекий. У них изначально не было мозгов», — подчеркнул Дзюник.

Что известно о судьбе Назарова и Смольянинова за рубежом

Перебравшийся в Канны Назаров заявил, что вместе с женой Ольгой Васильевой играет в театре и гастролирует с авторским спектаклем. Несмотря на то что пара обустроилась за рубежом, время от времени они скучают по жизни в России.

У актерской четы имеются и накопления на иностранных счетах, которые помогают жить без постоянной работы. В одном из интервью Назаров сообщил, что не нуждается в чьей-либо материальной помощи и не жалуется на отсутствие денег.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Дмитрий Назаров

Тем не менее доходы Назарова после переезда за границу резко сократились. По некоторым данным, в Москве только за один съемочный день он мог получать около 200 тысяч рублей. За рубежом на его концерты приходит немногочисленная публика.

Известно, что артист получает повышенную пенсию — около 60 000 рублей, о чем он рассказал сам в одном из интервью. Звезда сериала «Кухня» пояснил, что в эту сумму входят надбавки за звание народного артиста России. Правда, после недавних заявлений о теракте в «Крокус Сити Холле» Назарова предлагали лишить регалий.

Смольянинов после начала СВО уехал за границу. Актер ранее заявлял, что его не волнует будущее России, даже если будет одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел.

Telegram-канал Readovka 19 марта опубликовал фотографии, на которых Смольянинов изображен с гитарой, при этом на его груди закреплен значок запрещенной в России террористической организации.

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