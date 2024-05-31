Алла Пугачева: новости 31 мая, обращение к Орбакайте, новая песня, критика

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню, в которой обратилась к своей дочери Кристине Орбакайте. Какие последние новости о певице?

Что за песню выпустила Пугачева

Примадонна перевыпустила свой старый трек «Не высовывайся, дочка». Композиция ранее появлялась на всех стриминговых сервисах. Первоначально трек вышел в 2012 году. Автором текста стала красноярская писательница Нина Алексеенко. С чем связано решение перевыпустить хит, неизвестно.

В треке звучит просьба матери к дочери «не высовываться и посидеть в уголочке». Лирическая героиня заверяет наследницу, что та лишится последнего, если не последует ее совету. Дочь в свою очередь «отвечает», что не может «отсиживаться в скорлупе».

«Не высовывайся, дочка, посиди-ка в уголочке, в уголочке — не кусают, в уголочке — не клюют. И моральные уроды в душу нагло не плюют. Не высовывайся, дочка», — поет Пугачева.

В комментариях версии об адресате композиции разошлись. Некоторые пользователи предположили, что в треке представлен диалог Примадонны с ее матерью, другие же полагают, что дорожка стала обращением Пугачевой к Кристине Орбакайте.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Что сказали в России о новой песне Пугачевой

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов считает, что Примадонна перевыпустила трек 11-летней давности и тем самым оставила послание Орбакайте сидеть тихо в России. В разговоре с порталом «Страсти» он заявил, что Пугачева намекнула дочери на необходимость молчания и о судьбе матери, и о себе самой.

«Безусловно, она дала понять прямым текстом своей дочери Кристиночке, чтобы она сейчас сидела тихо и не высовывалась, даже в будущем не проводила какие-то концерты. Это прямое послание для Кристины Орбакайте, чтобы она сидела тихо в России и не транслировала определенные моменты, ничего не говорила, не сдавала свою маму, свою семью и даже, возможно, не выступала на территории Российской Федерации», — заявил Дворцов.

Продюсер добавил, что выпуск песни также дает Пугачевой определенную порцию славы. По его словам, Примадонна «уже не может жить без известности, склок, передряг, скандалов, интриг в отношении ее самой и ее семьи».

«Она как-то пытается обелиться, но у нее это пока еще на сегодняшний день никак не выходит. Потому что все, что она сказала, поклонники в России уже не забудут. Все на нее точат зуб», — сказал Дворцов.

Продюсер Павел Рудченко назвал новый трек Пугачевой очередным плевком в сторону России. Он призвал не обращать на композицию внимание.

«Возникает такое ощущение, что это не песня, а кринж какой-то. Возможно, Пугачева поставила спектакль под музыку, в котором лишний раз подчеркивает свое отношение к стране, людям, власти. Мне кажется, она своими высказываниями, песенками плоскими вызывает отвращение. Опять в очередной раз Пугачева что-то там срыгнула. Как музыкальное произведение это абсолютно не воспринимается. Это очередной плевок, на который просто не хочется обращать внимание», — заявил Рудченко «Страстям».

Не понравился трек и певцу Данко. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro он заявил, что трек «больше похож на конвульсии сбитой птицы, которая упала и бьется в предсмертной агонии». Обсуждение трека артист счел бессмысленными из-за «убогости музыкального материала».

«Музыка не для кого, больше похожая на скрежет падающей Эйфелевой башни. Сумасшедшая королева, идущая по стопам Нейрона. Бабочка, переродившаяся в гусеницу», — высказался Данко.

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