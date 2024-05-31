SHAMAN: последние новости 31 мая, премия МУЗ-ТВ, сравнение с Киркоровым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

SHAMAN (Ярослав Дронов) активно гастролирует по стране, однако у него остается время на участие в различных интересных проектах. Что об артисте говорят коллеги, кто хочет записать с ним дуэт, какие последние новости о музыканте?

Кто сравнил SHAMAN с Киркоровым

Актриса Галина Стаханова высоко оценила композицию Дронова, посвященную жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Артистка назвала SHAMAN настоящим патриотом, оголившим душу.

«Я думаю, что он правда патриот, потому что так не споешь. Так душу не оголишь, извините меня. И вот последнее — тоже, выстрелила песня о „Крокус Сити“. Ведь он же сразу выдал песню, это 22.03.24», — сказала Стаханова в программе RTVI «Легенда».

Она добавила, что испытывает более яркие эмоции от выступлений SHAMAN, чем от концертов народного артиста России Филиппа Киркорова. По словам актрисы, треки последнего ее раздражают, а музыка Дронова «душу рвет».

«Слушайте, я когда его услышала, эту песню „Я русский“ — ой! Слушайте, ну вот тоже — вроде с надрывом всё. Но вот концерт Киркорова я не могу выслушать целиком. Ну вот раздражает он, одну-две песни послушаю — и всё. А у Шамана — душу рвет», — пояснила Стаханова.

Стаханова уверена, что «крик души» SHAMAN идет «от сердца». В этом артистка видит причину резкого взлета Дронова.

«Он как-то сразу выстрелил. Слушайте, вот бывает же так, что кто-то еле-еле идет — тащат за хвост, за косичку. За что — я не знаю. Но этот выпорхнул, выстрелил сразу как-то», — добавила актриса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

С кем SHAMAN мог бы записать дуэт

Блогер и певица Сандра Мантика заявила в беседе с порталом «Страсти» похвалила SHAMAN. Она назвала Дронова талантливым музыкантом, голос которого ни с кем не спутаешь. Звезда призналась, что хотела спеть с SHAMAN дуэтом.

«Есть душа в его творчестве. Очень рада, что он смог сделать так, что его песни услышали многие», — отметила Мантика.

Что известно о номинации SHAMAN на премию МУЗ-ТВ

В 2024 году состоится премия МУЗ-ТВ «Возвращение». Соперниками SHAMAN в номинации «Прорыв года» станут Инстасамка, Гио Пика, группа «5УТРА» и другие. Исполнители хита «Давай сбежим» в интервью телеканалу отметили, что их отличает желание нести в массы семейные ценности.

«Мы стараемся нести в массы именно семейные ценности. Показываем наши крепкие отношения, фундаментом которых является одна цель на двоих. Это наше самое главное отличие», — рассказал солист «5УТРА» Никита Беликов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Виктор Дробыш

Почему Дробыш прекратил сотрудничество с SHAMAN

Продюсер прекратил сотрудничество с Дроновым после выхода его песен «Встанем» и «Я русский». Дробыш уверял, что разрыв отношений никак не связан с СВО. По его словам, артист «пошел своим путем».

«Он написал эту песню и был автором идеи выпустить ее, не я. То есть это было его продюсерство. Я считаю, что песни „Встанем“ и „Я русский“ — это уже его путь», — заявил музыкант.

Продюсер считает, что патриотизм не гарантирует успешной музыкальной карьеры артистам. Композитор уверен, что залог успеха музыканта состоит в качестве его музыки.

«По заказу ничего не бывает. Можно стать глубоко патриотическим певцом, прославлять все что угодно и при этом не собирать ничего. Народ не обманешь и не заставишь никогда купить билеты на концерт, скачать песню», — сказал Дробыш в интервью Teleprogramma.pro.

Когда состоятся ближайшие концерты SHAMAN

В ближайшее время Дронов выступит в Саранске (5 июня), Пензе (6, 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1, 2 июля), Геленджике (24 июля) и Анапе (25 июля).

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