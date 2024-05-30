SHAMAN: последние новости 30 мая, дуэт с Мизулиной, третий концерт в Тюмени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) продолжает концертный тур. Где он выступит в ближайшее время, запишет ли артист дуэт с Екатериной Мизулиной?

В какой город SHAMAN приедет третий раз

SHAMAN третий раз за год даст концерт в Тюмени. Выступление артиста состоится 29 сентября в Тюменской филармонии. В феврале он уже проводил два концерта в Тюмени, собравшие полные залы.

Стоимость билетов на мероприятие варьируется от 2,5 до 10 тысяч рублей. Большая часть мест в партере уже раскуплена.

Помимо Тюмени в ближайшее время SHAMAN выступит в Саранске (5 июня), Пензе (6, 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1, 2 июля), Геленджике (24 июля), Анапе (25 июля), Перми (23 сентября), Нижнем Тагиле (24 сентября), Кургане (27 сентября), Челябинске (2 октября), Магнитогорске (3 октября), Нижнем Новгороде (7 октября), Дзержинске (23 сентября), Владимире (25 октября), Костроме (27 октября), Иваново (28 октября), Смоленске (5 ноября), Брянске (6 ноября), Липецке (12 ноября), Воронеже (16 ноября), Сергиеве Посаде (27 ноября) и Реутове (28 ноября).

Как SHAMAN посоветовал защищаться от мошенников

SHAMAN принял участие в проекте официального представителя МВД России Ирины Волк «Это не шутки». В ходе мероприятия исполнитель предостерег поклонников от телефонных мошенников и перечислил основные правила, которые надо соблюдать.

«Не диктуйте ссылки из СМС, не нажимайте никакие ссылки, которые вам присылают. Если хотите точно узнать, кто вам звонил, наберите 112, свой банк. Сходите в МФЦ или поликлинику», — отметил он.

Также артист порекомендовал рассказать о схемах телефонных мошенников пожилым родственникам.

«Родные, говорите об этом со своими мамами, папами, бабушками, дедушками, объясняйте им эту опасную ситуацию снова и снова. Пожилые люди часто очень доверчивы», — добавил SHAMAN.

Запишет ли SHAMAN дуэт с Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече со школьниками в Красноярске сообщила, что готова записать дуэт с SHAMAN.

Она отметила, что занималась вокалом, а также напомнила, что дружит с певцом.

«Да бог его знает, время покажет. Мы друзья», — сказала Мизулина.

Какое сходство есть у SHAMAN с Пугачевой

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров на фестивале-форуме «Российская креативная неделя» заявил, что россияне открыли новую музыкальную категорию — SHAMAN.

Он объяснил, что музыкант стал таким же феноменом, как в свое время народная артистка СССР Алла Пугачева.

«В первую тройку вошел новый музыкальный жанр, который называется SHAMAN. То есть люди так говорят, они его воспринимают не как очередного музыкального исполнителя, а как некое новое явление. Вот к этому надо присмотреться, это очень интересный феномен. Вот когда-то Пугачева у нас стала феноменом в прошлом, а сегодня у нас SHAMAN — феномен, представляете?» — подчеркнул он.

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