Пугачева, мобилизация в России, разрыв с SHAMAN: где сейчас Виктор Дробыш

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктор Дробыш

Заслуженный артист России Виктор Дробыш продолжает заниматься продюсированием российских артистов. Как он относится к патриотическим композициям, за что благодарен народной артистке СССР Алле Пугачевой?

Как Пугачева вернула Дробыша в Россию

Виктор Дробыш родился 27 июня 1966 года в Колпино, в Санкт-Петербурге. Окончил музыкальное училище, затем — консерваторию им. Римского-Корсакова по классу фортепиано. В середине 90-х он уехал в Европу: работал в Германии, затем перебрался в Финляндию, где в качестве продюсера создал дуэт Pets. По словам продюсера, за границей его ждал полный провал.

«Поставили не на ту лошадь. Остались ни с чем. Это был 1995 год. Полный провал. Я стал преподавать, аккомпанировать известным певицам, флейтисткам. Бросился в работу. В промежутках подрабатывал садовником. Мы даже стены красили какие-то», — рассказал он.

Вернуться в Россию Дробышу помогла народная артистка СССР Алла Пугачева, которая приобрела все его песни. Композиции исполняла Кристина Орбакайте, и практически все из них становились хитами.

«Она со мной встретилась. Послушала мои песни. Выбрала. Более того, все купила. Для меня это были сумасшедшие деньги. И все мои песни спела ее дочь Кристина Орбакайте. Они стали хитами. „Свет твоей любви“ и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии», — добавил он.

Что говорил Дробыш о мобилизации артистов

Виктор Дробыш после объявления частичной мобилизации в России признался, что испытывает тревогу, так как может возникнуть ситуация, что артистов призовут на фронт. При этом он отметил, если его подопечным придет повестка, то они не будут избегать гражданского долга. Однако, по мнению продюсера, если призовут музыканта Николая Носкова, это будет не очень хорошо.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Виктор Дробыш

«Если придет Носкову повестка и он пойдет воевать, то тогда будет катастрофа», — заявил он MK.RU.

Продюсер не считает, что с началом спецоперации обстановка в стране и в шоу-бизнесе в частности стала нестабильной.

«Я считаю, что нестабильность скорее в голове, чем в ситуации. Люди стали менее порядочные в связи с последними событиями, поэтому тяжело с новыми звездами и так хорошо со старыми», — подытожил композитор.

Что Дробыш говорил про уехавших артистов

Виктор Дробыш отмечал, что никуда не собирается уезжать. По его мнению, некоторые знаменитости оказались за границей просто так, а кто-то «свинтил от страха».

«Многие из артистов не просто куда-то валят, как кажется со стороны, а уезжают сменить обстановку. Особенно это важно для творческих людей. Я не адвокатствую, просто рассуждаю. Хотя допускаю, что есть и те, кто свинтил от страха. Но многие вернутся», — комментировал композитор.

Как Дробыш относится к SHAMAN и патриотическим песням

Дробыш прекратил сотрудничество с певцом SHAMAN после выхода его песен «Встанем» и «Я русский». Продюсер уверяет, что разрыв отношений никак не связан с СВО. По его словам, артист «пошел своим путем».

«Он написал эту песню и был автором идеи выпустить ее, не я. То есть это было его продюсерство. Я считаю, что песни „Встанем“ и „Я русский“ — это уже его путь», — уточнил музыкант.

Продюсер считает, что патриотизм не гарантирует успешной музыкальной карьеры артистам. Композитор уверен, что залог успеха музыканта — качество его музыки.

«По заказу ничего не бывает. Можно стать глубоко патриотическим певцом, прославлять все что угодно и при этом не собирать ничего. Народ не обманешь и не заставишь никогда купить билеты на концерт, скачать песню», — сказал Дробыш Teleprogramma.pro.

Чем сейчас занимается Виктор Дробыш

Сейчас в «Продюсерском центре Виктора Дробыша» находятся артисты Стас Пьеха, Слава, Гузель Хасанова, Николай Носков, IVAN, группы «ЧИЛИ», «Тутси» и другие.

В феврале 2022 года Виктор Дробыш провел концерт, который был посвящен его 55-летию. На юбилее композитора выступили Кристина Орбакайте, Валерия, Глюкоза, Слава, Алексей Чумаков и многие другие артисты.

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