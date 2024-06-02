Пелагея показала, как экс-муж довел их дочь до слез в аэропорту Пелагея заявила, что ее экс-муж Телегин довел дочь до слез жестоким «подарком»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пелагея

Бывший муж певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин запретил их дочери Таисии выезжать за границу, пожаловалась артистка в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, ребенок готовился вылететь с бабушкой на каникулы в Турцию 26 мая, однако их не пустили в самолет. В итоге девочка расплакалась прямо в аэропорту. Свой пост она опубликовала в День защиты детей.

Пелагея отметила, что путевку семилетней Таисии подарила бабушка по случаю окончания первого класса в школе, поэтому девочка «считала дни, собирала панамки», чтобы отправиться на долгожданных отдых на море. Однако офицер таможенной службы в Шереметьево сообщил, что ей запрещен выезд из страны. При этом певица рассказала, что экс-супруг уже год не встречается с дочерью, но сделал ей такой «подарок».

Папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось: поставив запрет на вывоз ребенка, он специально никому не сообщил об этом. Тася спрашивает: «Зачем? Зачем он это сделал?» Ну как же, чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета в семь утра была снята с рейса, — написала Пелагея.

30 мая стало известно, что Пелагея проиграла суд о размере алиментов на дочь от Ивана Телегина. Экс-супруг оспорил установленную ранее сумму выплат на ребенка. Выступающий за клуб «Авангард» игрок сборной России по хоккею Телегин и Пелагея развелись в 2020 году. Хоккеист не согласен с высокими алиментами на содержание их общей дочери.

При этом «Известия» пишут, что в конце мая Никулинский районный суд Москвы завершил разбирательство Пелагеи и Телегина о разделе совместно нажитого имущества. Отмечается, что иск был удовлетворен в пользу певицы.